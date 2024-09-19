Молодая эстонская создательница контента Марилийз Каэр, у которой более 15 000 подписчиков в Instagram и почти 42 000 в TikTok, сделала себе отличный подарок на 22-й день рождения.
ФОТО ⟩ 22-летняя блогер из Эстонии сделала себе дорогостоящий подарок на день рождения
Блогер Марилийз Каэр 19 сентября празднует свой день рождения. В этом году на свой 22-й день рождения создательница контента сделала себе особенно крутой подарок и с гордостью продемонстрировала его в социальных сетях.
«Я купила себе машину на день рождения. Здоровья мне!» - радостно объявила Марилийз. Автомобиль, который подарила себе молодая создательница контента, - это черный Mercedes-Benz.
В комментариях Марилийз пожелали большого счастья. «Поздравляю!» - отметился писатель Сассь Хенно. «С днем рождения леди-босс!!!» - поздравил стилист Женя Фокин.