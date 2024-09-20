ГАЛЕРЕЯ Тысячи огней: свет вновь начал свое шествие по Кадриоргу

В течение трех дней, с 19 по 21 сентября, в парке Кадриорг проходит фестиваль «Свет шагает». В дни фестиваля запланированы впечатляющие световые инсталляции, а также музыкальные и театральные представления.

Насладиться световым искусством можно с четверга по субботу с 20:00 до 23:00. Фестиваль бесплатный для всех. Программу можно найти на сайте парка Кадриорг.

Таллинн рекомендует всем по возможности посетить фестиваль, используя общественный транспорт, велосипед или прийти пешком. Это поможет избежать пробок. Информацию о парковке можно найти ЗДЕСЬ. Количество мест на парковках вблизи парка ограничено.