Онкобольной король Карл ІІІ сделал эмоциональное заявление

Онкобольной король Великобритании Карл ІІІ сделал эмоциональное заявление. Обращение монарха опубликовано в Instagram.

Британский монарх выразил соболезнования в новом заявлении, обнародованном Букингемским дворцом.

«Мы с женой глубоко поражены и опечалены тем, что видим разрушения и опустошения, вызванные катастрофическим наводнением в Центральной Европе», - начал Карл III.

«Многие люди в Соединенном Королевстве имеют прочные, сильные и личные связи с регионом, и вместе с ними мы с женой выражаем наши самые глубокие и искренние соболезнования всем тем, кто так трагически потерял своих близких, свои дома и свои средства к существованию», - добавил король.

В частности, монарх выразил восхищение экстренными службами, которые оказали помощь пострадавшим.

В комментариях британского короля поблагодарили жители Польши, Чехии, Германии, Италии и других.

Объявление было сделано после того, как принц Гарри заявил, что он вернется в Великобританию, чтобы посетить премию WellChild Awards, патроном которой герцог Сассекский является в течение последних 16 лет.