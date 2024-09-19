В британских поездах запретили приложения для знакомств

«Наш бортовой вай-фай предоставляется по схеме Friendly WiFi, которая блокирует доступ к определенным категориям контента. Это важно для нас, поскольку мы знаем, что в наших поездах есть дети», - написал оператор на своей странице в соцсети X.

Как пояснил главный операционный директор Northern Мэтт Райс, проблема заключается в том, что некоторые приложения для знакомств не занимаются модерированием контента, а потому находящиеся в поездах дети могут случайно услышать или увидеть то, что им не следовало бы.

При этом издание Daily Mail отмечает, что помимо приложений для знакомств под запрет по одобренной британским правительством схеме Friendly WiFi в поездах Northern также попадает следующий контент:

стриминг видео;

азартные игры;

алкоголь;

контент для взрослых, порнография и нагота.

Пользователи соцсетей, тем временем, отреагировали на нововведение едкими комментариями по поводу того, что прежде чем что-то блокировать, Northern для начала стоило бы наладить работу WiFi в своих поездах.

«Но если серьезно, ваш WiFi все равно редко работает», - написал один пользователь.