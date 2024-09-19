Сеть шокировало видеоинтервью с «нетрезвой» актрисой Хайден Панеттьери: фанаты подозревают рецидив

Хайден Панеттьери и Владимир Кличко. Фото: imago stock&people

Изданию People артистка рассказала, как переживает болезненную потерю брата, который умер в возрасте 28 лет от болезни сердца, которую вовремя не диагностировали. Также Хайден вспомнила в интервью и о своей дочери от Владимира Кличко - 9-летней Кае Евдокие.

Хайден Панеттьери и ее брат Дженсен. Фото: Tony Michaels/Roth Stock/Capital Pictures

Впрочем, пользователей шокировало, как выглядела актриса во время интервью. В частности, они заподозрили, что у Панеттьери, у которой были проблемы со злоупотреблением наркотиками и алкоголем, случился рецидив. В частности, в актрисы была невнятная речь, она запиналась, ее глаза были стеклянными, а взгляд постоянно бегал в разные стороны. Между тем, издание People обвинили в неэтичности и заявили, что они не имели права публиковать этот ролик.

«Должен быть закон, который запрещает проведение интервью, а также его публикацию с публичным человеком, который, очевидно, находится под влиянием веществ. Позор!»

«Жаль Хайден… Очевидно, она нетрезвая»;

«Издание не имеет права публиковать это… Очевидно, она под действием веществ и ей плохо!»

«Это разрывает сердце. Это видео не должно быть здесь. Очевидно, она под влиянием каких-либо лекарств. У нее маленькая дочь. Проявите немного соболезнования!»

Издание Page Six обратилось к представителям актрисы за объяснением. Они заверили, что Хайден Панеттьери во время интервью не находилась под действием веществ. По их словам, ей просто эмоционально тяжело было говорить о потере брата.

У Хайден Панеттьери были проблемы со злоупотреблением наркотиков и алкоголя. Актриса завязала с губительными привычками, когда была беременной. Однако после рождения дочери у артистки случился рецидив. Употребление наркотиков и алкоголя привело к тому, что у Хайден возникли серьезные проблемы со здоровьем. В конце концов она обратилась за помощью к врачам и восемь месяцев провела в реабилитационном центре.