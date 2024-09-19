«Мы по разные стороны»: лидер группы Quest Pistols высказался о разводе с российской актрисой

Как известно, актриса и исполнитель заключили брак в июле 2021 года, а через два года россиянка сообщила, что «она свободна» и больше не состоит в отношениях. Хотя пара не раскрывала причин разрыва, но в Сети предполагали, что на отношения влюбленных повлияла война в Украине, а именно их разные политические взгляды.

Горбачева родом из Мариуполя, но строить карьеру она уехала в Россию. После женитьбы Савлепов с избранницей жили в Киеве. Однако после начала войны актриса встала на сторону путинского режима. Она публично поддержала войну, начатую Россией.

Что касается Антона, то он осудил вторжение в Украину и остался на родине. В интервью для издания «Фокус» Савлепов впервые ответил, действительно ли разногласия во взглядах стали причиной его развода с артисткой. По словам певца, политические взгляды сыграли роль в их разрыве, но не были главным фактором.

«Это не совсем правда. Это одна из версий, которую люди могут для себя понять, но наши отношения были более многосторонние. И политика там занимала десятую часть. Но да, наши политические взгляды отличались. Это факт. Мы по разные стороны. Но разошлись официально мы по другим причинам», - отметил солист Quest Pistols.

Горбачева наиболее известна по ролям в фильмах «Обратная связь», «Дыхание», «Тренер», «Я худею». В первые дни войны она отменила все свои выступления в России, но публично не комментировала нападение на Украину. Долгое время Ирина молчала о войне, но в конце концов публично заявила, что она поддерживает вторжение России в Украину. Сейчас актриса развивает свою карьеру в России.

«Я часть своей страны и государства, я часть любого процесса, который проходит в моей стране. И я выбираю здесь быть, здесь жить», - сказала она в одном из интервью.