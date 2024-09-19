Власти Финляндии хотят экспроприировать концертную площадку Hartwall Arena у российских олигархов

Hartwall Arena в Хельсинки была концертной площадкой для всемирно известных артистов, и ее посещали многие жители Эстонии. Поскольку здание принадлежит российским олигархам, оно попало под санкции в начале войны в Украине. Теперь Финляндия пытается экспроприировать здание, так как владельцы не хотят передавать его добровольно.