Hartwall Arena в Хельсинки была концертной площадкой для всемирно известных артистов, и ее посещали многие жители Эстонии. Поскольку здание принадлежит российским олигархам, оно попало под санкции в начале войны в Украине. Теперь Финляндия пытается экспроприировать здание, так как владельцы не хотят передавать его добровольно.
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Власти Финляндии хотят экспроприировать концертную площадку Hartwall Arena у российских олигархов
Издание Helsingin Sanomat пишет, что финское правительство решило экспроприировать Hartwall Arena и выделило на эти цели 200 000 евро. На этой арене выступали такие легенды, как Guns N'Roses, AC/DC, Рианна, Леди Гага, Фил Коллинз и многие другие.
Арену Hartwall посещало большое количество жителей Эстонии, многие из них также работали там, особенно в индустрии развлечений.