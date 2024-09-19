ВИДЕО В объектив фотоловушки попали пять медведей: «Не хотел встретиться с этой сворой»

Утром 17 сентября в угодьях общества охотников Куллавере в Йыгевамаа в объектив камеры попали пять медведей, с любопытством осматривавших окрестности. Эстонское общество охотников опубликовало видео с медведями на своей странице в Facebook. Видео получено с лесной камеры Куннара Мюйрсепа.

«Столько сразу», - удивляются пользователи в комментариях к ролику. «Я бы не хотел встретиться с этой кучей медведей», - говорит другой комментатор.

«Пойдемте собирать ягоды», - шутит кто-то.

На сайте Эстонского общества охотников говорится, что в конце лета у медведей начался брачный сезон, который длится до конца октября. В это время медведи накапливают много жировых запасов. В этотпериод медведи питаются преимущественно жирной и высокоуглеводной пищей.