НОВЫЙ ТРЕНД? Молодые люди подписывают письменные контракты в начале отношений

Когда мы думаем об отношениях и контрактах, многие, вероятно, вспоминают брачный договор, который определяет, как будет разделено имущество в конце брака, и больше ориентирован на практичность, чем на романтику. Но, похоже, поколение Z больше не ждет свадьбы, чтобы заключить письменные соглашения.