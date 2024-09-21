НОВЫЙ ТРЕНД? Молодые люди подписывают письменные контракты в начале отношений

Когда мы думаем об отношениях и контрактах, многие, вероятно, вспоминают брачный договор, который определяет, как будет разделено имущество в конце брака, и больше ориентирован на практичность, чем на романтику. Но, похоже, поколение Z больше не ждет свадьбы, чтобы заключить письменные соглашения.
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Видеоролики с соглашениями, иногда украшенными нарисованными сердечками, заполонили социальные сети. Пользователи утверждают, что подписание договора означает, что отношения теперь «закрыты».
Супружеские пары, такие как Хантер и Девин, также поделились своими историями о том, как договор помог сохранить их отношения, сообщает Daily Mail.