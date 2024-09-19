Ведущие подкаста Salajuttud блогеры Mallukas и Кристина Пяртельпоег недавно выпустили одноименный джин, и фраза «6 бутылок в ящике» на сайте сбивает покупателей с толку - это заявленная цена одной бутылки или шести? «Если бы в жизни действительно было так, что за 6,5 евро можно купить 700 миллилитров высококачественного отечественного джина!» - комментирует генеральный директор Peninuk Маргус Пунга.
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ФОТО ⟩ Объявление о продаже джина от популярных эстонских блогеров вызывает недоумение у покупателей
Самый скандальный блогер Эстонии Mallukas, она же Марианн Трейманн, и блогер Кристина Пяртельпоег ведут успешный подкаст Salajuttud, в котором выведывают секреты слушателей.
В конце августа Трейманн и Пяртельпоег запустили шестой сезон подкаста, который начался с того, что блогеры стали рекламировать свой фирменный джин.