В адрес бывшего владельца лондонского универмага Harrods, миллиардера Мохаммеда Аль-Файеда, выдвинули обвинения в изнасиловании. Это сделали несколько его бывших сотрудниц, которые рассказали, что подверглись сексуализированному насилию, когда работали в его универмаге. Британский телеканал Би-би-си выпустил об этом документальный фильм под названием Al Fayed: Predator at Harrods («Аль-Файед: хищник в Харродсе»).
Бывшие сотрудницы египетского миллиардера, отца погибшего вместе с принцессой Дианой Доди, обвинили его в изнасиловании
По данным корпорации, более 20 бывших сотрудниц Harrods обвинили бизнесмена египетского происхождения в сексуализированном насилии и запугивании, пока он руководил магазином с 1984 года до его продажи в 2010 году. Сам миллиардер скончался в прошлом году, спустя 26 лет после трагической смерти своего сына Доди, которого связывали романтические отношения с принцессой Дианой.
Некоторые из женщин утверждают, что их заставляли проходить инвазивные медицинские обследования, в ходе которых их проверяли на заболевания, передающиеся половым путем, а результаты отправляли непосредственно самому Аль-Файеду. Кроме того, сотрудницы заявили, что сама компания не только не вмешивалась, чтобы помочь предполагаемым жертвам, но и скрыла их заявления.
Предполагается, что нападения произошли не только в Лондоне, но и в столичной квартире миллиардера в Мейфэре, в Париже, в принадлежащем ему отеле Ritz, и в Сен-Тропе во Франции, а также в Абу-Даби в Объединенных Арабских Эмиратах, сообщает издание Daily Mail.
Рэйчел (ее настоящее имя не называется) рассказала Би-би-си, что ее изнасиловали после того, как она остановилась в одной из квартир Аль-Файеда после поздней смены на работе. Она сказала: «Я дала понять, что не хочу, чтобы это произошло. Я не давала согласия. Я просто хотела, чтобы все закончилось. Я помню, как чувствовала его тело на себе, его вес. Просто слышала, как он издает эти звуки. И просто уходила куда-то в себя».
Другая женщина рассказала об изнасиловании в Мейфэре в подростковом возрасте: «Мохаммед Аль-Файед был чудовищем, сексуальным хищником без всяких моральных принципов. Мы все были так напуганы. Он активно культивировал страх. Если он говорил "прыгай", сотрудники спрашивали: "Как высоко?"»
Одну из его предполагаемых жертв зовут Джемма, она работала у Аль-Файеда личным помощником с 2007 по 2009 год и рассказала, что его поведение становилось все более пугающим во время рабочих поездок за границу. По ее словам, он изнасиловал ее на вилле Виндзор в Булонском лесу в Париже, бывшем доме короля Эдуарда VIII и его жены Уоллис Симпсон: «Он продолжал пытаться забраться на кровать, и в этот момент он оказался на мне, и я не могла пошевелиться. Я лежала на кровати лицом вниз, а он просто прижался ко мне. Я думаю, что Мохаммед Аль-Файед насильник, он серийный насильник».
Одна из женщин сказала создателям фильма: «Никому не выгодно знать о состоянии моего сексуального здоровья, если только вы не планируете с кем-то переспать, что меня сейчас весьма настораживает».
При жизни Аль-Файеда тоже обвиняли в сексуальных домогательствах, но сейчас Би-би-си заявляет, что его жертвами могли стать гораздо больше женщин. Имон Койл, который начал работать в Harrods детективом в 1979 году и был заместителем директора по безопасности с 1989 по 1995 год, сказал: «Мы знали, что у него был очень сильный интерес к молодым девушкам».
Медиакорпорация сообщила, что заслушала показания 13 женщин, которые утверждают, что подверглись сексуализированному насилию в лондонском доме Аль-Файеда на Парк-Лейн, 60. Четверо из них утверждают, что миллиардер их изнасиловал.
Harrods начал урегулировать претензии от женщин, которые заявили о том, что подверглись сексуализированному насилию, в июле прошлого года. В заявлении Harrods, поступившем в Би-би-си, говорится: «Сегодняшний Harrods - это совсем другая организация, нежели та, которой владел и управлял Аль-Файед в период с 1985 по 2010 год. Мы стремимся поставить благополучие наших сотрудников во главу угла. С тех пор как в 2023 году появилась новая информация об обвинениях Аль-Файеда в сексуальных домогательствах, нашей приоритетной задачей стало скорейшее урегулирование претензий».
Парижский отель Ritz, ранее принадлежавший Аль-Файеду, заявил, что «решительно осуждает все формы поведения, которые не соответствуют ценностям заведения».
Аль-Файед родился в Александрии в 1929 году и переехал в Великобританию в 1960-х годах. Он начал свою карьеру с продажи газировки, а затем работал продавцом швейных машин. Он сколотил семейное состояние на недвижимости, судоходстве и строительстве, сначала на Ближнем Востоке, а затем в Европе - этому способствовали связи с братом его первой жены Самиры Хашогги, торговцем оружием Аднаном Хашогги. Позже он вместе с братьями купил компанию House of Fraser, включая Harrods, а также отель Ritz в Париже, которым он владел до самой смерти.
Построение бизнес-империи в Великобритании и создание благотворительного фонда привели к тому, что Аль-Файед стал общаться с самыми известными людьми - от звезд до королевских особ. Считается, что предприниматель познакомился с Дианой, принцессой Уэльской, и тогда ещн принцем Чарльзом на матче по поло в 1980-х годах, и представил ей своего сына Доди. В 1997 году принцесса Диана и Доди Аль-Файед погибли в автокатастрофе.
Последующие 26 лет Мохаммед Аль-Файед посвятил расследованию этой аварии, он утверждал, что это подстроили британские спецслужбы, которые не хотели, чтобы принцессу Дианы связывали романтические отношения с Доди. Однако расследование показало, что все же это был несчастный случай.