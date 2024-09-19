Бывшие сотрудницы египетского миллиардера, отца погибшего вместе с принцессой Дианой Доди, обвинили его в изнасиловании

По данным корпорации, более 20 бывших сотрудниц Harrods обвинили бизнесмена египетского происхождения в сексуализированном насилии и запугивании, пока он руководил магазином с 1984 года до его продажи в 2010 году. Сам миллиардер скончался в прошлом году, спустя 26 лет после трагической смерти своего сына Доди, которого связывали романтические отношения с принцессой Дианой.

Некоторые из женщин утверждают, что их заставляли проходить инвазивные медицинские обследования, в ходе которых их проверяли на заболевания, передающиеся половым путем, а результаты отправляли непосредственно самому Аль-Файеду. Кроме того, сотрудницы заявили, что сама компания не только не вмешивалась, чтобы помочь предполагаемым жертвам, но и скрыла их заявления.

Предполагается, что нападения произошли не только в Лондоне, но и в столичной квартире миллиардера в Мейфэре, в Париже, в принадлежащем ему отеле Ritz, и в Сен-Тропе во Франции, а также в Абу-Даби в Объединенных Арабских Эмиратах, сообщает издание Daily Mail.