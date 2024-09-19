Бывший тюремный надзиратель заявил, что жизнь арестованного рэпера в серьезной опасности

По его словам, другие заключенные более чем готовы напасть на падшую звезду хип-хопа. Некоторые из наиболее жестоких заключенных даже посчитали бы убийство Комбса «знаком чести», уверен он.

Сейчас Комбс содержится в специальном жилом блоке тюрьмы, пока ждет, когда его дело о сексуальной торговле будет передано в суд. Но в изоляторе каждый аспект его жизни будет под контролем.

Метрополитенский следственный изолятор (MDC) - единственная федеральная в Нью-Йорке тюрьма, которая печально известна своим насилием, суровыми условиями и контрабандой наркотиков. В 2021 году на Манхэттене закрылось учреждение MDC. Его называли «адом на земле», и с момента его открытия в 1994 году там происходили убийства и самоубийства.

Изоляция Комбса от других заключенных не означает, что к нему будут относиться как-то по-особенному. Как и все остальные, Шон будет вставать в 6 утра и иметь всего один час в день на отдых. Ему разрешат принимать душ три раза в неделю с редкими визитами друзей и семьи.

Каждый день Комбс должен убираться в камере, застилать постель и мыть пол. Его питание будет состоять из строгой диеты в 1800 калорий. Еда - не особо свежая, так как она будет лежать в коробке для подогрева, чтобы он мог есть отдельно от своих сокамерников.

Рэпера обвиняют в принуждении людей к сексу друг с другом, хранении оружия и избиении большего количества женщин, помимо бывшей девушки Кэсси Вентуры. Музыкант же все отрицает.

Адвокаты рэпера просили суд отпустить его под домашний арест и предлагали залог в 50 миллионов долларов, однако получили отказ, который собираются оспорить. Сам Комбс умолял судью выпустить его из тюрьмы и даже пообещал, что у него будет минимальное количество посетителей-женщин в его доме в Майами-Бич.

Комбс - не первый знаменитый заключенный MDC. Р. Келли, Гислейн Максвелл и Майкл Коэн тоже побывали там.