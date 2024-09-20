Чтобы уменьшить количество краж, магазины защищают дорогостоящие товары специальными защитными элементами. Но в супермаркетах Эстонии уже давно можно заметить не только привычные пластиковые, но и защитные элементы в виде магнитных наклеек. Вот только насколько они удобны для потребителя?
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«Пищат на всех воротах безопасности»: защитные наклейки на товарах в эстонских магазинах вызывают неудобства у клиентов
Житель Таллинна Иван рассказал, что еще некоторое время назад частенько натыкался на эти самые магнитные наклейки в магазинах Maxima.
«Некоторые снимаются хорошо, а некоторые - как не отдирай, все равно что-то остается на товаре. А они пищат на всех воротах безопасности во всех магазинах», - объясняет свое недовольство Иван.