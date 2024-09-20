«Пищат на всех воротах безопасности»: защитные наклейки на товарах в эстонских магазинах вызывают неудобства у клиентов

Чтобы уменьшить количество краж, магазины защищают дорогостоящие товары специальными защитными элементами. Но в супермаркетах Эстонии уже давно можно заметить не только привычные пластиковые, но и защитные элементы в виде магнитных наклеек. Вот только насколько они удобны для потребителя?