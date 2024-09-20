В воскресенье, 15 сентября, на улице Линнамяэ в Ласнамяэ в многоквартирном доме открытым пламенем горела квартира на восьмом этаже. Из пылающего окна над районом поднимался зловещий столб дыма. Мы вернулись на место происшествия через пять дней после пожара с Яном Лещенко, который в тот день неожиданно для себя спас жизнь человеку.
ВИДЕО ⟩ «Это могла быть моя мама!» Случайный свидетель помог вытащить женщину из горящей квартиры в Ласнамяэ
В день, когда произошел пожар, отец двоих маленьких детей Ян Лещенко о своей безопасности не думал. Он бросился в горящую квартиру лишь с одной целью - вытащить из огня человека. Сердце так громко билось, что его стук чувствовался в горле, а в голове словно перемкнуло, была одна лишь мысль: «Это могла быть моя мама!»
33-летний Ян Лещенко в это утро подрабатывал курьером, и хотя сам он живет в Копли, поехал развозить заказы в Ласнамяэ. Доставить еду нужно было в жилой комплекс Vega, но когда курьер подъехал к пункту назначения, увидел дым в конце улицы Линнамяэ. Ян не раздумывая нажал на газ и помчался смотреть, что же там происходит.
«На балконе восьмого этажа женщина практически свисала с перил»
Признается, что сначала хотел заснять видео для TikTok, где ведет видеоблог под ником Ailim, но, оказавшись на месте пожара раньше спасателей, понял, что действовать нужно совсем по другому сценарию.
«На восьмом этаже женщина перегнулась через перила, практически свисала с балкона», - рассказывает Ян, который пришел в ужас от увиденной картины. Пожилую женщину, которая жадно хватала воздух, выбравшись из горящей квартиры, он сравнивает с задыхающейся птичкой. За ее спиной из комнаты клубами валил черный дым. Этот дым просачивался и из остальных окон.
«Я сразу подумал: на месте этой женщины могла быть моя мама», - рассказывает Ян. Не раздумывая, он выскочил из машины и побежал к горящему дому.
На месте еще не было ни пожарных, ни медиков, ни полиции. «На бегу я позвонил в 112, но диспетчер сказал, что спасателей уже вызвали и они в пути», - вспоминает Ян.
«Виталик взял отвертку, я - гаечный ключ. Мы ломали эту дверь просто на щепки»
Когда Ян поднялся к горящей на восьмом этаже квартире, на лестничной клетке он встретил Виталия, который живет в этом же подъезде на пятом этаже. Думать было некогда, и они вдвоем начали проворачивать собственную спонтанную операцию по вызволению женщины из горящей квартиры.
«Мы зашли в тамбур, туда была открыта дверь. А вот входная дверь в горящую квартиру была заперта, - вспоминает Виталий. - Это была деревянная дверь, к счастью, рядом стоял шкаф, а в нем был ящик с инструментами. Я нашел там только гаечные ключи и одну длинную отвертку».
Спасателям-энтузиастам пришлось проявить изобретательность. «Виталик взял отвертку, я - гаечный ключ. Мы ломали эту дверь просто на щепки», - рассказывает Ян, и при этих воспоминани у него начинают дрожать руки.
Счет шел на минуты, едкий дым распространился далеко за пределы квартиры. Наконец дверь поддалась и с грохотом распахнулась. Прикрывая лицо куртками, мужчины вбежали в квартиру.
«Виталик побежал вперед, я за ним. Схватили женщину под руки, она так и стояла в оцепенении на балконе. Говорила, что идти не может, что у нее отказали ноги», - вспоминает Ян.
Боковым зрением он видел, как языки пламени танцуют на фоне обоев, всю квартиру будто заволокло туманом, из-за чего ориентироваться было трудно. Но страха из-за адреналина в тот момент он совсем не испытывал.
«Извините за задержку заказа, спасал из огня человека».
Ян вспоминает, что так надышался дымом в горящей квартире, что у него - абсолютно здорового мужчины - даже кружилась голова. Пострадавшую передали в руки к подоспевшим на место происшествия медикам. А сам спаситель просто уехал дальше развозить заказы. В службу поддержки он отправил сообщение: «Извините за задержку, спасал из огня человека».
Под окнами многоквартирного дома до сих пор лежат почерневшие обломки: в тот день в квартире загорелся диван, который спасатели во время тушения пожара выбросили из окна, где окончательно потушили.
Всю эту неделю Ян продолжает созваниваться с сыном пострадавшей при пожаре женщины. Сейчас она находится в больнице, поправляется и отходит от стресса.
На вопрос журналиста, какое это чувство - осознавать, что ты спас человеку жизнь, Ян смущенно отворачивается от камеры, а уголки его губ слегка вздрагивают. Долю секунды на них можно разглядеть еле заметную улыбку, потом лицо, несомненно, героя вновь становится серьезным.
«Странное чувство… С одной стороны - жизнь продолжается, будто ничего особенного и не случилось, с другой - я читаю комментарии, слышу слова благодарности… - Ян делает паузу и продолжает. - Я считаю, что в подобных ситуациях так поступать должен каждый!»
Мать Яна, узнав о его смелом поступке, обрадовалась и сказала, что безумно гордится своим сыном. Жена отнеслась спокойнее: к геройствам мужа она уже привыкла. Незадолго до пожара в Ласнамяэ Ян помогал вытаскивать из поврежденной в аварии машины раненого.
Есть такие люди, которые не могут пройти мимо чужой беды.
15 сентября в 11.23 в Центр тревоги сообщили, что из окон восьмого этажа жилого дома, расположенного на улице Линнамяэ, валит черный дым. Пожилая женщина оказалась в ловушке на балконе загоревшейся квартиры.
По сообщениям СМИ, по прибытии спасателей на место выяснилось, что сосед открыл дверь горящей квартиры и вывел оттуда женщину. Мы же нашли человека, который также принимал активное участие в этом спасении, но остался незамеченным.