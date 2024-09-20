ВИДЕО «Это могла быть моя мама!» Случайный свидетель помог вытащить женщину из горящей квартиры в Ласнамяэ

На месте еще не было ни пожарных, ни медиков, ни полиции. «На бегу я позвонил в 112, но диспетчер сказал, что спасателей уже вызвали и они в пути», - вспоминает Ян.

«Виталик взял отвертку, я - гаечный ключ. Мы ломали эту дверь просто на щепки»

Когда Ян поднялся к горящей на восьмом этаже квартире, на лестничной клетке он встретил Виталия, который живет в этом же подъезде на пятом этаже. Думать было некогда, и они вдвоем начали проворачивать собственную спонтанную операцию по вызволению женщины из горящей квартиры.

«Мы зашли в тамбур, туда была открыта дверь. А вот входная дверь в горящую квартиру была заперта, - вспоминает Виталий. - Это была деревянная дверь, к счастью, рядом стоял шкаф, а в нем был ящик с инструментами. Я нашел там только гаечные ключи и одну длинную отвертку».

Спасателям-энтузиастам пришлось проявить изобретательность. «Виталик взял отвертку, я - гаечный ключ. Мы ломали эту дверь просто на щепки», - рассказывает Ян, и при этих воспоминани у него начинают дрожать руки.

Счет шел на минуты, едкий дым распространился далеко за пределы квартиры. Наконец дверь поддалась и с грохотом распахнулась. Прикрывая лицо куртками, мужчины вбежали в квартиру.