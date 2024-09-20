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ВИДЕО «Это могла быть моя мама!» Случайный свидетель помог вытащить женщину из горящей квартиры в Ласнамяэ

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В воскресенье, 15 сентября, на улице Линнамяэ в Ласнамяэ в многоквартирном доме открытым пламенем горела квартира на восьмом этаже. Из пылающего окна над районом поднимался зловещий столб дыма. Мы вернулись на место происшествия через пять дней после пожара с Яном Лещенко, который в тот день неожиданно для себя спас жизнь человеку.

В день, когда произошел пожар, отец двоих маленьких детей Ян Лещенко о своей безопасности не думал. Он бросился в горящую квартиру лишь с одной целью - вытащить из огня человека. Сердце так громко билось, что его стук чувствовался в горле, а в голове словно перемкнуло, была одна лишь мысль: «Это могла быть моя мама!»

33-летний Ян Лещенко в это утро подрабатывал курьером, и хотя сам он живет в Копли, поехал развозить заказы в Ласнамяэ. Доставить еду нужно было в жилой комплекс Vega, но когда курьер подъехал к пункту назначения, увидел дым в конце улицы Линнамяэ. Ян не раздумывая нажал на газ и помчался смотреть, что же там происходит.

«На балконе восьмого этажа женщина практически свисала с перил»

Признается, что сначала хотел заснять видео для TikTok, где ведет видеоблог под ником Ailim, но, оказавшись на месте пожара раньше спасателей, понял, что действовать нужно совсем по другому сценарию.

Ян Лещенко у дома в Ласнамяэ, где недавно помогал вытаскивать из огня пожилую женщину.
Ян Лещенко у дома в Ласнамяэ, где недавно помогал вытаскивать из огня пожилую женщину. Фото: Konstantin Sednev

«На восьмом этаже женщина перегнулась через перила, практически свисала с балкона», - рассказывает Ян, который пришел в ужас от увиденной картины. Пожилую женщину, которая жадно хватала воздух, выбравшись из горящей квартиры, он сравнивает с задыхающейся птичкой. За ее спиной из комнаты клубами валил черный дым. Этот дым просачивался и из остальных окон.

«Я сразу подумал: на месте этой женщины могла быть моя мама», - рассказывает Ян. Не раздумывая, он выскочил из машины и побежал к горящему дому.

На месте еще не было ни пожарных, ни медиков, ни полиции. «На бегу я позвонил в 112, но диспетчер сказал, что спасателей уже вызвали и они в пути», - вспоминает Ян.

«Виталик взял отвертку, я - гаечный ключ. Мы ломали эту дверь просто на щепки»

Когда Ян поднялся к горящей на восьмом этаже квартире, на лестничной клетке он встретил Виталия, который живет в этом же подъезде на пятом этаже. Думать было некогда, и они вдвоем начали проворачивать собственную спонтанную операцию по вызволению женщины из горящей квартиры.

«Мы зашли в тамбур, туда была открыта дверь. А вот входная дверь в горящую квартиру была заперта, - вспоминает Виталий. - Это была деревянная дверь, к счастью, рядом стоял шкаф, а в нем был ящик с инструментами. Я нашел там только гаечные ключи и одну длинную отвертку».

Спасателям-энтузиастам пришлось проявить изобретательность. «Виталик взял отвертку, я - гаечный ключ. Мы ломали эту дверь просто на щепки», - рассказывает Ян, и при этих воспоминани у него начинают дрожать руки.

Счет шел на минуты, едкий дым распространился далеко за пределы квартиры. Наконец дверь поддалась и с грохотом распахнулась. Прикрывая лицо куртками, мужчины вбежали в квартиру.

«Виталик побежал вперед, я за ним. Схватили женщину под руки, она так и стояла в оцепенении на балконе. Говорила, что идти не может, что у нее отказали ноги», - вспоминает Ян.

Боковым зрением он видел, как языки пламени танцуют на фоне обоев, всю квартиру будто заволокло туманом, из-за чего ориентироваться было трудно. Но страха из-за адреналина в тот момент он совсем не испытывал.

«Извините за задержку заказа, спасал из огня человека».

Ян вспоминает, что так надышался дымом в горящей квартире, что у него - абсолютно здорового мужчины - даже кружилась голова. Пострадавшую передали в руки к подоспевшим на место происшествия медикам. А сам спаситель просто уехал дальше развозить заказы. В службу поддержки он отправил сообщение: «Извините за задержку, спасал из огня человека».

Под окнами многоквартирного дома до сих пор лежат почерневшие обломки: в тот день в квартире загорелся диван, который спасатели во время тушения пожара выбросили из окна, где окончательно потушили.

Всю эту неделю Ян продолжает созваниваться с сыном пострадавшей при пожаре женщины. Сейчас она находится в больнице, поправляется и отходит от стресса.

На вопрос журналиста, какое это чувство - осознавать, что ты спас человеку жизнь, Ян смущенно отворачивается от камеры, а уголки его губ слегка вздрагивают. Долю секунды на них можно разглядеть еле заметную улыбку, потом лицо, несомненно, героя вновь становится серьезным.

«Странное чувство… С одной стороны - жизнь продолжается, будто ничего особенного и не случилось, с другой - я читаю комментарии, слышу слова благодарности… - Ян делает паузу и продолжает. - Я считаю, что в подобных ситуациях так поступать должен каждый!»

Мать Яна, узнав о его смелом поступке, обрадовалась и сказала, что безумно гордится своим сыном. Жена отнеслась спокойнее: к геройствам мужа она уже привыкла. Незадолго до пожара в Ласнамяэ Ян помогал вытаскивать из поврежденной в аварии машины раненого.

Есть такие люди, которые не могут пройти мимо чужой беды.

15 сентября в 11.23 в Центр тревоги сообщили, что из окон восьмого этажа жилого дома, расположенного на улице Линнамяэ, валит черный дым. Пожилая женщина оказалась в ловушке на балконе загоревшейся квартиры.

По сообщениям СМИ, по прибытии спасателей на место выяснилось, что сосед открыл дверь горящей квартиры и вывел оттуда женщину. Мы же нашли человека, который также принимал активное участие в этом спасении, но остался незамеченным.

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