ГАЛЕРЕЯ Абсурд и хохот: в Риге показали «эмигрантский» спектакль с Чулпан Хаматовой

"Мы будем делать вид, что вы не вы, а простая публика", - сказал режиссер, вероятно, подчеркивая природу мероприятия - генеральный прогон представления без доступа к нему привычной аудитории - она посетила премьеру спектакля уже 18 сентября.

"Обычной публикой" в LED Unit Halle, впрочем, и не пахло: мероприятие посетили Шура Би-2, Алвис Херманис, Антон Долин, директор Национального театра Марис Витолс, Виталий Манский, актеры Нового Рижского театра (JRT), где еще совсем недавно работала Хаматова, председатель Союза театральных деятелей Латвии Ояр Рубенис, Виктор Шендерович, Дмитрий Глуховский, Григорий Остер, Юлия Ауг и многие другие - в зале было не протолкнуться.

Тем не менее главными лицами вечера стали, конечно, не Крымов или звездные гости, а потрясающие Чулпан Хаматова и Максим Суханов, впервые оказавшиеся на одной сцене, а в кино появившиеся вместе в "Стране глухих" еще в 1998 году.