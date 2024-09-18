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ВИДЕО Празднующая день рождения эстонская ведьма Мэрилин Керро показала, что подарили ей дети

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Мэрилин Керро.
Мэрилин Керро. Фото: Meelis Meilbaum

18 сентября эстонский экстрасенс Мэрилин Керро празднует свой 36 день рождения. По этому случаю она даже предлагает клиентам скидку в своем интернет-магазине. А утром она показала, как ее поздравили трое ее детей.

На своей официальной странице в Facebook эстонская ведьма опубликовала видео, на котором показан накрытый праздничный стол.

«Проснулась утром, а они втроем накрыли стол», - подписала видео Мэрилин Керро.

Напомним, у эстонской ведьмы Мэрилин Керро трое детей: сыновья Кайус-Уильям и Кайро и дочь Селин Мари.

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