18 сентября эстонский экстрасенс Мэрилин Керро празднует свой 36 день рождения. По этому случаю она даже предлагает клиентам скидку в своем интернет-магазине. А утром она показала, как ее поздравили трое ее детей.
ВИДЕО ⟩ Празднующая день рождения эстонская ведьма Мэрилин Керро показала, что подарили ей дети
На своей официальной странице в Facebook эстонская ведьма опубликовала видео, на котором показан накрытый праздничный стол.
«Проснулась утром, а они втроем накрыли стол», - подписала видео Мэрилин Керро.
Напомним, у эстонской ведьмы Мэрилин Керро трое детей: сыновья Кайус-Уильям и Кайро и дочь Селин Мари.