«Мы не пошли бы в общем судебном разбирательстве с высоко поднятой головой и в хорошем положении, если бы у нас не было весомых фактов и аргументов в пользу защиты», - сказал адвокат обвиняемой в убийстве новорожденного в Сууре-Лахтру в программе TV3 Raport.
Роберт Сарв выступил в защиту обвиняемой в убийстве новорожденного из Сууре-Ляхтру: версия следствия была однобокой
«Сегодня защитнику известно, что это была беременность и роды, о которых женщина не знала и не могла предвидеть», - добавил Сарв в передаче. Он также отметил, что обвиняемая рассказала ему всю свою историю, и это все было возможно записать в акт защиты.
«Если прокурор утверждает, что обвиняемая была осведомлена о беременности, то мы утверждаем, что не была, и у нас есть очень убедительные доказательства, начиная с того момента, когда семья рассказала свою историю, до того, что в интернете можно найти десятки и десятки примеров, как женщины выкладывают фотографии своей беременности на восьмом месяце, а затем через несколько недель рожают», - сказал Сарв. По его словам, для поддержки версии защиты можно представить как научные публикации, так и при необходимости вызвать экспертов в суд.