Роберт Сарв выступил в защиту обвиняемой в убийстве новорожденного из Сууре-Ляхтру: версия следствия была однобокой

«Сегодня защитнику известно, что это была беременность и роды, о которых женщина не знала и не могла предвидеть», - добавил Сарв в передаче. Он также отметил, что обвиняемая рассказала ему всю свою историю, и это все было возможно записать в акт защиты.

«Если прокурор утверждает, что обвиняемая была осведомлена о беременности, то мы утверждаем, что не была, и у нас есть очень убедительные доказательства, начиная с того момента, когда семья рассказала свою историю, до того, что в интернете можно найти десятки и десятки примеров, как женщины выкладывают фотографии своей беременности на восьмом месяце, а затем через несколько недель рожают», - сказал Сарв. По его словам, для поддержки версии защиты можно представить как научные публикации, так и при необходимости вызвать экспертов в суд.