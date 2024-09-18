Бывшая невеста боксера Владимира Кличко впервые рассказала о внезапной смерти своего младшего брата

По словам актрисы, ее тело отреагировало на шок, и через несколько дней она стала практически неузнаваемой. «Я просто раздулась», - сказала она о быстром наборе веса в тот сложный период своей жизни. Хайден считает, что «стресс и кортизол» привели к изменениям тела и снизили ее самооценку: «Я не чувствовала себя уверенно, чтобы надеть одежду и выйти из дома, но я также знала, что мне нужно продолжать двигаться дальше, иначе я никогда не перестану выглядеть и чувствовать себя таким образом. Это стало разрушительным хождением по кругу».

Когда в прошлом году актриса познакомилась с персональным тренером Марни Элтонoм, все изменилось к лучшему. В их взаимоотношениях возникло доверие, они просто разговаривали, а Панеттьери делилась историями из прошлого.

«Эти длинные, красивые прогулки, где мы могли выплеснуть эмоции, и это был сеанс терапии», - говорит она. «Марни придавала мне сил». Эндорфины, которые Панеттьери получала от сжигания жира, также поднимали ее настроение. По мере того, как ее неуверенность исчезала, исчезала и ее агорафобия. Хайди с каждым днем чувствует себя ​​ лучше, но это не значит, что она исцелилась от травмы смерти Джэнсена.

«Я всегда буду убита горем из-за этого. Я никогда не смогу с этим смириться. Неважно, сколько лет пройдет, я никогда не смогу смириться с его потерей», - призналась звезда «Нэшвилла».