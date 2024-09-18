ФОТО Кто делает, тот добивается своего! Бывшая эстонская спортсменка Саския Алусалу поступила в магистратуру Тартуского университета

Бывшая спортсменка Саския Алусалу поделилась в социальных сетях красивым снимком, с помощью которого она сообщила, что начала обучение в магистратуре Тартуского университета. «Тарту, спасибо, что так тепло меня принял!» - добавляет Алусалу.