Тайская модель чуть не умерла из-за странной аллергической реакции

У прекрасной тайской модели Сасинан Чуэнлосанг по всему лицу и телу появились волдыри и сыпь после того, как ей трижды подряд вводили антибиотики, на которые у нее была аллергия.
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«Боль была настолько невыносимой, что я действительно чувствовала, как будто умираю. Это было чрезвычайно интенсивно. Все мое тело словно горело, и любое движение причиняло боль. Нет слов, чтобы полностью передать, что я ощущала», - рассказала 31-летняя Сасинан Чуэнлосанг изданию Viral Press.
Чуэнлосанг, которая работала в сфере IT, обратилась в больницу в Бангкоке 18 июня. Ее жалобами были боль в горле и покраснение глаз. Врачи диагностировали у нее воспаление миндалин и назначили лечение антибиотик Цефтриаксон, который используется для лечения бактериальных инфекций.