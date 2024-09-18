ФОТО Маркетинговая битва: Maxima остроумно отреагировала на вопрос из рекламы конкурента

В первую неделю сентября Prisma повесила рекламный плакат у торгового центра Kristiine, на котором было написано: «Почему мы просто не ходим в Prisma?». По словам директора по маркетингу и коммуникациям Prisma, Лийны Пярлин, этой рекламой они хотят показать, что покупки в Prisma позволяют сэкономить время и избежать лишних переживаний, так как они предлагают широкий ассортимент товаров по доступным ценам. «Таким образом, можно посвятить сэкономленное на походах по разным магазинам время семье, друзьям, хобби или отдыху», - поясняет она.