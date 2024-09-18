«Не стоит искать здесь ни злого умысла, ни намеренной провокации... Это просто юмористический маркетинговый ход», - отмечает директор по маркетингу Maxima, рассказывая о том, как они разместили свою рекламу прямо рядом с рекламным плакатом конкурента Prisma. «Мы считаем, что если конкурент чувствует необходимость отреагировать на нашу рекламу, это значит, что наша кампания эффективна и заметна, а послание достаточно сильное, чтобы вызвать ответную реакцию», - считает Prisma.
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ФОТО ⟩ Маркетинговая битва: Maxima остроумно отреагировала на вопрос из рекламы конкурента
Перевод: Елизавета Лынник
В первую неделю сентября Prisma повесила рекламный плакат у торгового центра Kristiine, на котором было написано: «Почему мы просто не ходим в Prisma?». По словам директора по маркетингу и коммуникациям Prisma, Лийны Пярлин, этой рекламой они хотят показать, что покупки в Prisma позволяют сэкономить время и избежать лишних переживаний, так как они предлагают широкий ассортимент товаров по доступным ценам. «Таким образом, можно посвятить сэкономленное на походах по разным магазинам время семье, друзьям, хобби или отдыху», - поясняет она.