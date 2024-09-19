ГОРОСКОП НА 19 СЕНТЯБРЯ Близнецам не стоит терять уверенность в себе, а Девам – спешить с реализацией планов

Козерог

Отличный день, подходящий и для реализации новых планов, и для воплощения в жизнь того, что было задумано давным-давно. На пути не возникнет преграды, которая могла бы остановить вас. Вы отлично ладите с людьми и легко договариваетесь о совместных действиях даже с теми, с кем прежде почти не общались. Вероятно удачное решение вопросов, связанных с финансами, имуществом. Здесь вы не полагаетесь на везение, стараетесь тщательно изучить ситуацию, взвесить все «за» и «против». Будет шанс сделать удачные покупки, приобрести именно то, о чем вы давно мечтали.

Водолей

День едва ли подходит для серьезных дел, но дает возможность хорошо отдохнуть, приятно провести время. Вас наверняка порадуют старые знакомые. У них найдутся и вдохновляющие известия, и интересные предложения. Хорошо складываются поездки, даже те, от которых вы не ожидаете ничего особенного. Стоит быть осторожнее с деньгами. Когда дело касается финансов, решения, принятые в спешке, редко оказываются верными. В остальном же день благоприятен. Влюбленных Водолеев ждут приятные сюрпризы и неожиданные открытия.

Рыбы

Начало дня может быть не слишком вдохновляющим. В это время могут возникнуть какие-то неожиданные трудности, появиться преграды на пути. Однако преодолеть их удастся быстро: интуиция безошибочно подсказывает вам, как лучше действовать. С каждым часом усиливается влияние позитивных тенденций, открывается все больше новых возможностей. Вторая половина дня будет легкой и приятной. В это время стоит особенно внимательно прислушиваться к интуиции: она будет вести вас к цели. Вероятны удачные совпадения, встречи, которые вы будете долго и с удовольствием вспоминать.