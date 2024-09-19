Подходящий день для серьезных разговоров. Кто бы ни оказался сегодня вашим собеседником, слушайте его очень внимательно: получить полезную информацию можно из совершенно неожиданного источника. Будет возможность поговорить с близкими о том, что вас давно тревожило, и получить поддержку. Многое можно изменить к лучшему, если вовремя приложить усилия.
ГОРОСКОП НА 19 СЕНТЯБРЯ ⟩ Близнецам не стоит терять уверенность в себе, а Девам – спешить с реализацией планов
Прислушивайтесь к интуиции: она всегда подсказывает, как стоит действовать. Вторая половина дня – благоприятное время для того, чтобы самостоятельно учиться чему-то. Многие вещи, прежде казавшиеся сложными, сейчас даются легко.
Овен
Начало дня будет насыщенным, но не слишком плодотворным. Трудно сосредоточиться. Вы беретесь то за одно дело, то за другое, и не все доводите до конца. Хорошо, если рядом будет человек, способный поддержать ваши начинания, помочь в реализации идей. Вторая половина дня отличается особенно благоприятным эмоциональным фоном, приносит массу поводов для радости и вдохновляющих событий. Некоторые Овны получат известия, которых давно ждали. Не исключена встреча с человеком, в последнее время занимавшим ваши мысли.
Телец
Непросто сохранять спокойствие, хотя ничего особенного как будто и не происходит. В первой половине дня эмоциональный фон будет напряженным, а это значит, что вы на многие события будете реагировать гораздо острее, чем обычно. Но здравый смысл поможет удержаться от необдуманных поступков и высказываний, не наделать ошибок. Во второй половине дня настроение заметно улучшится, и для этого будут причины. Вероятны хорошие новости, касающиеся особенно дорогих вам людей, необычные и очень заманчивые предложения.
Близнецы
Как бы ни складывался день, вы не теряете уверенности в себе и в успехе своих начинаний. И правильно делаете! Несмотря на некоторые трудности, сегодня можно добиться успеха во многих делах, решить вопросы, над которыми в последнее время приходилось много размышлять. Вероятны денежные поступления. Они будут очень кстати: вы сможете сделать удачные покупки. Вторая половина дня приносит неожиданные, но очень приятные новости. Они могут касаться вашей профессиональной деятельности, учебы или увлечения, играющего важную роль в вашей жизни.
Рак
День вряд ли будет полным важных событий, но пройдет приятно. Появляются новые дела, интересные не только вам, но и вашим близким. Это очень сближает. Хорошо складываются поездки. Даже если они не планировались заранее и собираться в дорогу приходится в спешке, от путешествия все получат удовольствие. Можно вернуться к каким-то старым идеям. Опыт, который вы получили за последнее время, подскажет, как лучше их реализовать. Столкнувшись с проблемами, вы часто находите простые и эффективные решения, которые в другое время просто не пришли бы в голову.
Лев
Если решения требуют важные задачи, беритесь за них самостоятельно. Так вы быстрее добьетесь нужного результата. Серьезные разговоры и объяснения отнимают много времени, и вас не всегда понимают правильно. Горячих споров удается избежать; вы находите способ сгладить все острые углы. Вас вдохновляет общение с людьми, настроенными оптимистично. Пусть они носят розовые очки – вы-то строить иллюзий не станете, зато заметите приятные моменты, на которые прежде не обращали внимания. Вероятны небольшие денежные поступления, подарки.
Дева
Лучше не планировать на начало дня каких-то особенно важных дел. Это время подходит для отдыха, а также занятий, которые не требуют от вас усилий и не приносят волнений. Можно строить планы, но спешить с их реализацией не стоит. Вторая половина дня, напротив, дает шанс во многом добиться успеха. Смело беритесь за что-то совершенно новое: вы быстро во всем разберетесь, не совершите серьезных ошибок. Вы вдохновляете окружающих, даете отличные советы тем, кто в них нуждается. Вечер подходит для встреч со старыми знакомыми. Найдется масса интересных тем для разговора.
Весы
Хочется взяться за что-то новое; именно так и стоит поступить. Вы быстро разбираетесь в том, о чем прежде имели лишь отдаленное представление, часто принимаете верные решения, даже располагая лишь минимумом информации. Вероятны приятные знакомства. Вы встречаете людей, которым близки ваши взгляды на жизнь. Конечно, с такими легко подружиться! День подходит для поездок. Новые места оставляют приятное впечатление, а многим Весам еще и дарят вдохновение. Вероятны небольшие денежные поступления, будет шанс сделать удачные покупки.
Скорпион
Насыщенный благоприятный день, отлично подходящий для разных дел. Можно взяться за что-то совершенно новое. Даже если вы не сразу добьетесь успеха, настроение не испортится, и веры в себя вы не утратите. Интуиция подсказывает, что победа не за горами, и не ошибается. Все обязательно получится. Вторая половина дня может принести важные новости. Чаще всего они касаются не вас лично, а кого-то из близких. Известие заставит изменить планы, а вы будете этому даже рады, ведь очевидно, что все складывается наилучшим образом.
Стрелец
Не стоит спешить там, где дело касается денег. Решения о покупках не стоит принимать второпях, даже если речь идет о незначительной сумме. В первой половине дня возможны мелкие недоразумения, семейные разногласия из-за недопонимания. Но все быстро уладится, неразрешимых проблем не возникнет. Вторая половина дня приносит неожиданные открытия и радует удачными совпадениями. Будет шанс исправить какие-то старые ошибки, наверстать упущенное раньше. Не упустите возможность помириться с теми, с кем были в ссоре.
Козерог
Отличный день, подходящий и для реализации новых планов, и для воплощения в жизнь того, что было задумано давным-давно. На пути не возникнет преграды, которая могла бы остановить вас. Вы отлично ладите с людьми и легко договариваетесь о совместных действиях даже с теми, с кем прежде почти не общались. Вероятно удачное решение вопросов, связанных с финансами, имуществом. Здесь вы не полагаетесь на везение, стараетесь тщательно изучить ситуацию, взвесить все «за» и «против». Будет шанс сделать удачные покупки, приобрести именно то, о чем вы давно мечтали.
Водолей
День едва ли подходит для серьезных дел, но дает возможность хорошо отдохнуть, приятно провести время. Вас наверняка порадуют старые знакомые. У них найдутся и вдохновляющие известия, и интересные предложения. Хорошо складываются поездки, даже те, от которых вы не ожидаете ничего особенного. Стоит быть осторожнее с деньгами. Когда дело касается финансов, решения, принятые в спешке, редко оказываются верными. В остальном же день благоприятен. Влюбленных Водолеев ждут приятные сюрпризы и неожиданные открытия.
Рыбы
Начало дня может быть не слишком вдохновляющим. В это время могут возникнуть какие-то неожиданные трудности, появиться преграды на пути. Однако преодолеть их удастся быстро: интуиция безошибочно подсказывает вам, как лучше действовать. С каждым часом усиливается влияние позитивных тенденций, открывается все больше новых возможностей. Вторая половина дня будет легкой и приятной. В это время стоит особенно внимательно прислушиваться к интуиции: она будет вести вас к цели. Вероятны удачные совпадения, встречи, которые вы будете долго и с удовольствием вспоминать.