13 октября на сцене Unibet Arena состоится экстрим-шоу Pulse от мировых звезд, участвующих в знаменитом на весь мир цирковом фестивале в Монте Карло!
Акробаты и мотоциклисты: в Таллинне пройдет незабываемое экстрим-шоу для всех возрастов
Сенсационное шоу Pulse объявляет о своем возвращении! Это шоу заставит ваше сердце биться быстрее! Приготовьтесь к взрыву адреналина и невероятным сюрпризам, ведь Pulse готов вновь завладеть вашим воображением и заставить вас с трудом дышать от восторга!
Вас ожидают незабываемые впечатление:
Шоу-перформансы без границ: от единственных в своем жанре инновационных акробатических трюков до сенсационных номеров на мотоциклах - каждый момент шоу наполнен экстремальной энергией и бросает вызов гравитации!
Звезды мирового масштаба: лучшие артисты со всего мира, которые поразят вас своим мастерством!
Подготовьтесь к встрече с настоящими звездами экстремального мастерства.
Интерактивные возможности: Pulse - не просто представление, это взаимодействие! Участвуйте в интерактивных играх, фотосессиях с артистами и запомните этот вечер навсегда!
Будьте готовы! Они делают невозможное прямо перед вашими глазами! На шоу ждут зрителей всех возрастов.
Билеты покупайте на сайте Piletilevi.