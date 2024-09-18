ГАЛЕРЕЯ Гармония ужаса и красоты: в Таллинне открылась модная выставка эстонского дизайнера

«Я хочу рассказать свою историю». Специально для выставки была создана серия фотографий. «Мы с детьми ходили за грибами в Лахемаа и оказались у ручья Хара. С обеих сторон ручья поднимается покрытый мхом ландшафт с папоротниками, сам ручей очень широкий, и местами из него вырастают деревья. Перед нами открылся настоящий сказочный мир», - рассказал он. «Так что за грибами стоит ходить - это своего рода магия эстонцев».

Открытие модного показа Танела Веэнре «Цветы зла» в торговом центре Solaris. Фото: Tairo Lutter

Модный выставка «Les Fleurs du mal», или «Цветы зла», вдохновлена одноименным сборником стихов французского поэта Шарля Бодлера. Коллекция представляет поклонникам дизайна культовые шелковые платья, кафтан, кимоно и маски от Веэнре, в основе которых лежит неожиданная гармония ужаса и красоты.

Открытие модного показа Танела Веэнре «Цветы зла» в торговом центре Solaris. Фото: Tairo Lutter

Танель Веэнре представил свои ювелирные работы более чем на 300 выставках по всему миру, но это первая выставка, на которой представлены только его текстильные творения - шелковые мантии и маски, созданные из нитей.

По словам Веэнре, скандально известный сборник стихов «Цветы зла», переведенный Тыну Ыннепалу, сыграл знаковую роль в пути Веэнре как дизайнера и в создании этой коллекции. Этот сборник считается библией декаданса европейской культуры и несет в себе послание мрачной красоты.

«Коллекция родилась из ощущения красоты, которая перенасыщена, стала угрожающей и ядовитой. Сначала я сделал фотографии цветков орхидей, которые затем начал изменять в Photoshop по своему видению. Я использовал максимально простые и просторные выкройки, чтобы уникальная ткань оставалась носителем послания, а для создания драматичности добавил маски, сделанные из нитей», - описал Веэнре свою коллекцию.

Выставка открыта в торговом центре Solaris до 10 октября.