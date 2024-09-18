Танель Веэнре открыл выставку, на которой можно было увидеть дикие костюмы. «Мир дизайна кажется мне рациональным, но я хочу создать что-то, где нет целевой аудитории и исследований», - сказал дизайнер Танель Веэнре на открытии своей выставки «Цветы зла» 16 сентября.
ГАЛЕРЕЯ ⟩ Гармония ужаса и красоты: в Таллинне открылась модная выставка эстонского дизайнера
«Я хочу рассказать свою историю». Специально для выставки была создана серия фотографий. «Мы с детьми ходили за грибами в Лахемаа и оказались у ручья Хара. С обеих сторон ручья поднимается покрытый мхом ландшафт с папоротниками, сам ручей очень широкий, и местами из него вырастают деревья. Перед нами открылся настоящий сказочный мир», - рассказал он. «Так что за грибами стоит ходить - это своего рода магия эстонцев».
Модный выставка «Les Fleurs du mal», или «Цветы зла», вдохновлена одноименным сборником стихов французского поэта Шарля Бодлера. Коллекция представляет поклонникам дизайна культовые шелковые платья, кафтан, кимоно и маски от Веэнре, в основе которых лежит неожиданная гармония ужаса и красоты.
Танель Веэнре представил свои ювелирные работы более чем на 300 выставках по всему миру, но это первая выставка, на которой представлены только его текстильные творения - шелковые мантии и маски, созданные из нитей.
По словам Веэнре, скандально известный сборник стихов «Цветы зла», переведенный Тыну Ыннепалу, сыграл знаковую роль в пути Веэнре как дизайнера и в создании этой коллекции. Этот сборник считается библией декаданса европейской культуры и несет в себе послание мрачной красоты.
«Коллекция родилась из ощущения красоты, которая перенасыщена, стала угрожающей и ядовитой. Сначала я сделал фотографии цветков орхидей, которые затем начал изменять в Photoshop по своему видению. Я использовал максимально простые и просторные выкройки, чтобы уникальная ткань оставалась носителем послания, а для создания драматичности добавил маски, сделанные из нитей», - описал Веэнре свою коллекцию.
Выставка открыта в торговом центре Solaris до 10 октября.