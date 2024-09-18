Виктория Бекхэм раскрыла пикантные факты их с Дэвидом интимной жизни

На днях Виктория, к примеру, рассказала, что помогает им с Дэвидом сохранять страсть и искру в отношениях.

Оказывается, у Бекхэмов есть собственный Букингемский дворец. А если быть точнее, то именно так Виктория и Дэвид называют свое поместье в Хартфордшире, где располагается комната, которую сама бывшая певица считает чем-то вроде «будуара проститутки» с зеркальными потолками и леопардовым принтом повсюду.

Как часто супруги проводят время в этой любопытной комнате, Виктория не уточнила, но отметила, что это не основная их с Дэвидом спальня. «А вот наша спальня, девственная и белая, с большой кроватью из старого дуба с балдахином», - заметила она в свежем интервью для Allure.

Не постеснялась Виктория добавить, что предпочитает спать без одежды рядом с мужем. Да и без лишней скромности отмечает: «Я ложусь в постель с Дэвидом Бекхэмом каждую ночь, так что, знаете ли, было бы неправильно, если бы я сказала "Все, спать". Я вообще ничего не ношу. Но Дэвид купил мне эти маленькие комплекты от Agent Provocateur».

К слову, это не первый раз, когда Виктория Бекхэм откровенно говорит об интимной жизни. В далеком 2008 году, когда Дэвид снялся в рекламе нижнего белье и большинство зрителей сочли, что увиденное не соответствует действительности, а лишь результат работы костюмеров. Тогда Виктория поспешила защитить мужа, гордо рассказав о его достоинстве.

В новом интервью от своих слов Виктория не отказалась и напомнила: «У него огромный. Вы можете увидеть его в рекламе. Он весь его. Он похож на выхлопную трубу трактора!»