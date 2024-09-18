Дочь Алена Делона рассказала о жизни без отца: «Буду скучать всю жизнь»

В своем Instagram Анушка призналась, что тяжело переживает потерю родного человека. Актер был не только ее отцом, но и близким другом. Дочь кинозвезды посвятила отцу пост в Сети и растрогала обращением к нему.

«Месяц без тебя, и это вызывает у меня тревогу. Месяц без наших моментов, без моей руки в твоей, и так до конца... Месяц скучает по тебе внук. Он говорит мне: "Ты скучаешь по дедушке? Все хорошо. Мама, посмотри на его фото". Уже месяц каждый день около полудня я думаю, что хочу позвонить, как каждый день до этого... Но это было раньше...», - отметила Анушка.

Она опубликовала архивные фото с отцом, а также показала фотографию, которая стоит у нее дома в знак памяти об актере. Дочь Делона подчеркнула, что никогда не забудет его и он навсегда останется в ее сердце.

«Я буду скучать по тебе всю жизнь... Ты первый мужчина в моей жизни, который научил меня всему. И тот, кто меня снова научит. Кто продолжит жить долго. Как красиво было сказано 18 августа: "Делон не умер. Он стал вечным"», - добавила Анушка.

Ален Делон умер 18 августа 2024 года. На момент смерти ему было 88 лет. Актера похоронили во Франции, на территории его поместья в Душе. Прощание состоялось 24 августа. Кроме дочери, у Делона также остались сыновья Энтони и Ален Фабьен.