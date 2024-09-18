ФОТО Милла Йовович впервые за длительное время вышла на связь с фанами

Звезда Голливуда, фотомодель, которая родилась в Киеве, Милла Йовович впервые за длительное время вышла на связь с фанатами. 18 сентября она поделилась с поклонниками в Instagram новыми снимками и объяснила свое продолжительное отсутствие в соцсетях.

До этого актриса по какой-то причине удалила все свои посты и исчезла из информативного поля. Знаменитость призналась, что взяла так называемый «диджитал детокс» и посвятила себя семье и работе над новыми проектами. По словам Миллы, после переезда в новый дом, она наслаждалась временем с мужем и была занята заботой о троих детях.

«Всем привет! Меня недавно спрашивали, зачем я очистил свою страницу и где я был в последнее время. Ну, вкратце, снялся в этом году два фильма, возможно третий до Рождества. Мы переехали и это было много работы. Но больше всего на свете я пытаюсь быть частью своего сообщества. Я сосредоточился на том, чтобы быть лучшим неоплачиваемым водителем Uber для моих детей между школой и танцами, музыкой, гимнастикой», - написала Йовович.

Кроме того, звезда «Жанны д’Арк» призналась, что начала новый раздел своей жизни. Ей нужна была перезагрузка, чтобы справиться со стрессовым состоянием.

«Я осознала, что в 48 лет я настолько отличаюсь от себя прежней. Мне нужно было начать с чистого листа, чтобы быть собой нынешней… Я потеряла много подписчиков, потому что взяла эту паузу. Но меня это устраивает, потому что я хочу насладиться небольшим количеством времени, которое я здесь провожу», - объяснила звезда «Пятого элемента».

Также актриса поделилась милыми семейными фотографиями, в частности своего отца Богича Йововича, который в розовых туфлях на каблуках и с заколкам в волосах играет со своими внучками.