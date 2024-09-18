Лидер группы Maneskin сменил имидж и решил уйти в сольное плавание

В своем Instagram Дамиано опубликовал загадочный пост. Он запостил видео, на котором впервые показался в новом образе. На ролике была указана дата - 27 сентября. В подписи к кадрам он оставил одно слово «everywhere», что в переводе на русский означает «повсюду» или «везде». Тем самым знаменитость намекнул на изменения в жизни.

На слухи о сольное карьере исполнитель ответил во время премии MTV VMA 2024. Тогда, кстати, он впервые появился на публике в новом образе. В частности, Давид предстал перед поклонниками в коричневом костюме с узорами, который дополнил белой рубашкой и разноцветным галстуком. Долгое время Дамиано был блондином, но он снова закрасил волосы в темный цвет и отрастил усы.

Во время общения с журналистами музыкант признался, что действительно 27 августа поклонников ждет отличная новость - Дамиано начинает новый сольный проект. Знаменитость сообщил, что фанаты увидят новый проект, который принципиально будет отличаться от стиля и музыки группы Maneskin.

На вопрос о том, останется ли он в составе коллектива, Давид ответил, что ничего не изменится. Он, как и раньше, будет выступать с Maneskin.