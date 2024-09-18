Последнее лунное затмение 2024 года: что это значит для вашего знака Зодиака

Овен

Настройтесь на свою интуицию во время лунного затмения. В это время вы можете открыть правду о себе и других, что позволит вам лучше понять ситуации. Записывайте свои мечты и видения в дневник, чтобы увидеть, как они будут складываться в будущем. Это важный день для вашего личного развития.

Телец

В вашей жизни нет места для друзей, которые используют вас лишь как мост над неспокойной водой, поэтому будьте осторожны. Общение с теми, кто оказался вашим настоящим другом, принесет вам радость и ощущение комфорта.

Близнецы

Решите, в какие профессиональные проекты вы хотите инвестировать свое время, а в какие - нет. Подумайте о том, как эти усилия приведут вас к вашим профессиональным целям, а затем вложите в них соответствующее количество энергии. Практическое мышление в вашей карьере приведет вас к вашим текущим целям.

Рак

Вы открываете свой разум новым возможностям, в частности готовы исследовать отдаленные места вне зоны комфорта. Запланируйте свой следующий отпуск с друзьями и семьей или хотя бы начните об этом мечтать.

Лев

Последние несколько месяцев были изнурительными. Теперь вы чувствуете последствия всего, за что взялись. Позвольте расслабиться. Чем больше времени вы посвятите себе и своему здоровью, тем легче вам будет бороться с миром.

Дева