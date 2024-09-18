Уже сегодня, 18 сентября, можно будет увидеть лунное затмение. Многие астрологи считают, что полнолуние является отличным временем для реализации вашей мечты. А как изменится ваша жизнь, читайте ниже.
Последнее лунное затмение 2024 года: что это значит для вашего знака Зодиака
Овен
Настройтесь на свою интуицию во время лунного затмения. В это время вы можете открыть правду о себе и других, что позволит вам лучше понять ситуации. Записывайте свои мечты и видения в дневник, чтобы увидеть, как они будут складываться в будущем. Это важный день для вашего личного развития.
Телец
В вашей жизни нет места для друзей, которые используют вас лишь как мост над неспокойной водой, поэтому будьте осторожны. Общение с теми, кто оказался вашим настоящим другом, принесет вам радость и ощущение комфорта.
Близнецы
Решите, в какие профессиональные проекты вы хотите инвестировать свое время, а в какие - нет. Подумайте о том, как эти усилия приведут вас к вашим профессиональным целям, а затем вложите в них соответствующее количество энергии. Практическое мышление в вашей карьере приведет вас к вашим текущим целям.
Рак
Вы открываете свой разум новым возможностям, в частности готовы исследовать отдаленные места вне зоны комфорта. Запланируйте свой следующий отпуск с друзьями и семьей или хотя бы начните об этом мечтать.
Лев
Последние несколько месяцев были изнурительными. Теперь вы чувствуете последствия всего, за что взялись. Позвольте расслабиться. Чем больше времени вы посвятите себе и своему здоровью, тем легче вам будет бороться с миром.
Дева
Если вы долго колебались об изменениях в отношениях, затмение придаст вам уверенности и силы для трудных разговоров. Вы увидите, что это поможет вам понять, где вы находитесь и чего на самом деле хотите.
Весы
Найти структуру в ваших повседневных начинаниях сложно. Однако лунное затмение подталкивает вас к поиску конструктивных процедур, которые держат вас в тонусе. Вы не будете чувствовать себя так, будто потерялись в прошлых днях.
Скорпион
Возможно, вам трудно проявить творчество, но это всего лишь означает, что вы должны заглянуть в себя, чтобы продемонстрировать все мастерство. Пусть ваши таланты раскроются, и со временем вы сможете сиять.
Стрелец
Вы умеет смотреть на вещи и с другой точки зрения. Вы можете чувствовать, что ваша меняется, не стоит этого пугаться. Свежий взгляд - это то, что вам нужно, чтобы отпустить прошлое и войти в новое.
Козерог
На вас свалилось огромное количество дел. Не бойтесь просить о помощи в их решении. Потребность в помощи не делает вас неполноценными - делает вас умными. К сожалению, вы не справитесь сами.
Водолей
Пора задуматься о будущем и о своих истинных желаниях. Если вы готовы получить повышение, идите обсуждать с руководством следующие шаги, чтобы убедиться, что вы получите то, чего заслуживаете.
Рыбы
У вас есть возможность внести значительные изменения в свою жизнь, освободившись от старых моделей и устаревших способов мышления, которые вас сдерживали. Это даст вам возможность развиваться и приблизиться к вашим целям.