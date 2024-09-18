На Канарах в результате нападения акулы погибла 30-летняя туристка

«30-летняя гражданка Германии погибла на борту вертолета ВВС Испании после того, как на нее напала акула в Атлантическом океане, примерно в 514 километрах от Канарских островов... Женщина в момент инцидента находилась на катамаране в открытом море, примерно в 180 километрах к востоку от города Дахла, Сахара», - пишет издание, ссылаясь на испанские экстренные службы.

Согласно данным, женщина потеряла ногу и скончалась на борту спасательного вертолета.

Отмечается, что к испанской морской спасательной службе, которая совместно с ВМС Марокко отвечает за международные спасательные операции в этом регионе, обратился за помощью экипаж британского катамарана Dalliance Chichester. Из-за нехватки ресурсов марокканский центр управления передал операцию испанским властям.

Во время полета у пострадавшей случилась остановка сердца, и, несмотря на усилия медиков, туристка скончалась по дороге в больницу доктора Негрин в Лас-Пальмас-де-Гран-Канария.

При этом, как отмечается в статье, нападения акул в данном регионе крайне редки. Согласно международному реестру происшествий Музея естественной истории Флориды, в истории Канарских островов было задокументировано только шесть подтвержденных случаев и еще один возможный инцидент с акулами.