ФОТО Галкин показал заметно подросших детей от Пугачевой и поздравил их с особым праздником

Лизе и Гарри исполняется 11 лет. В своем Instagram комик поздравил детей с днем рождения. На первом снимке, опубликованном Галкиным, заметно подросшие Лиза и Гарри позируют в повседневной одежде словно для обложки глянца.

Другой кадр был сделан дома. На фото счастливые двойняшки позируют в образе именинников. Позади Лизы и Гарри виднеется немало воздушных шаров, в том числе и в виде цифры 11. Такой сюрприз ребятам подготовили Максим Галкин и Алла Пугачева.

Комик не был многословным, а лишь оставил под фото цифру 11 и смайлик в виде красного сердца. Тем временем подписчики Галкина оставили немало поздравлений и пожеланий для Лизы и Гарри:

«Какие они прекрасные! Как и их родители! С днем рожденья! Пусть будут счастливы и здоровы всегда!»; «Поздравляю от всей души! Какие красивые и невероятные! Здоровья и мира!»; «Наши поздравления! Здоровья, счастья и успехов во всем!»