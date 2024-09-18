СМОТРИТЕ Эстонский продюсер сменила имидж и удивила подписчиков: «Огонь!»

Премьера фильма Emalõvi.С 20 сентября на экраны кинотеатров выходит новый художественный фильм Лийны Тришкиной-Ванхатало Emalõvi («Львица»). Во вторник же состоялась премьера фильма, на которой присутствовала продюсер Туули Роосма, удивившая всех новым ярким цветом волос.