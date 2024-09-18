Во вторник, 17 сентября, эстонский продюсер Туули Роосма на премьере нового художественного фильма удивила всех новым цветом волос.
СМОТРИТЕ ⟩ Эстонский продюсер сменила имидж и удивила подписчиков: «Огонь!»
Премьера фильма Emalõvi.С 20 сентября на экраны кинотеатров выходит новый художественный фильм Лийны Тришкиной-Ванхатало Emalõvi («Львица»). Во вторник же состоялась премьера фильма, на которой присутствовала продюсер Туули Роосма, удивившая всех новым ярким цветом волос.
Впервые Туули продемонстрировала свой новый цвет волос в июне в соцсетях.
«Ооо, какая классная Пеппи Длинныйчулок»; «Вау, какой красивый цвет волос»; «Боже, Туули, этот цвет и прическа, огонь!» - уже тогда хвалили подписчики новый имидж эстонского продюсера.