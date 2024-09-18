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СМОТРИТЕ Эстонский продюсер сменила имидж и удивила подписчиков: «Огонь!»

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Туули Роосма.
Туули Роосма. Фото: Mihkel Maripuu, Postimees

Во вторник, 17 сентября, эстонский продюсер Туули Роосма на премьере нового художественного фильма удивила всех новым цветом волос.

Премьера фильма Emalõvi.С 20 сентября на экраны кинотеатров выходит новый художественный фильм Лийны Тришкиной-Ванхатало Emalõvi («Львица»). Во вторник же состоялась премьера фильма, на которой присутствовала продюсер Туули Роосма, удивившая всех новым ярким цветом волос.

Премьера фильма Emalõvi.
Премьера фильма Emalõvi. Фото: Madis Veltman
Премьера фильма Emalõvi.
Премьера фильма Emalõvi. Фото: Madis Veltman

Впервые Туули продемонстрировала свой новый цвет волос в июне в соцсетях.

«Ооо, какая классная Пеппи Длинныйчулок»; «Вау, какой красивый цвет волос»; «Боже, Туули, этот цвет и прическа, огонь!» - уже тогда хвалили подписчики новый имидж эстонского продюсера.

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