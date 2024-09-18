Появились дикие подробности обвинительного заключения известного рэпера: «Угрозы, насилие и тысяча бутылок смазки»

Согласно документам, члены окружения Шона Комбса (настоящее имя рэпера) расхаживали с оружием, чтобы запугать жертв и свидетелей его насилия. Об этом говорится в обвинительном заключении, которым поделилось издание Page Six.

Комбс поддерживал контроль над своими жертвами различными способами, вплоть до мониторинга их медицинских карт. В итоге женщины чувствовали, что не могут отказаться от его требований, при этом не подвергая себя опасности.

Комбс принуждал жертв к сексу, а также подвергал их физическому насилию: бил, пинал, бросался в них предметами, а иногда таскал за волосы. Часто это приводило к травмам, которые заживали только спустя несколько недель. Кроме того, рэпер записывал со своими жертвами интимные видео, которые использовал в качестве залога, чтобы обеспечить постоянное послушание и молчание.

После мартовских рейдов в домах медиамагната в Майами и Лос-Анджелесе правоохранители обнаружили множество инкриминирующих материалов и предметов. В том числе запрещенные вещества, огнестрельное оружие, боеприпасы, три винтовки AR-15, барабанный магазин и более тысячи бутылок смазки и детского масла. Все это, предположительно, припасы для диких сборищ, которые рэпер устраивал в гостиничных номерах.