ФОТО Эстонская спортсменка и ее муж продали свою виллу в Америке за семизначную сумму

Через два года после свадьбы, в 2020 году, Грете Гриффин и Роберт Гриффин III начали строить во Флориде виллу. В то время издание Elu24 писало, что дом строится, но Роберт, который тогда играл в профессиональной лиге американского футбола (NFL), не будет жить там во время футбольного сезона.