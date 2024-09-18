Это был 2020 год, когда эстонская спортсменка Грете Гриффин и ее муж Роберт Гриффин, проживавшие в Америке, построили во Флориде великолепную виллу. Однако чуть менее чем через четыре года Гриффины продали роскошный особняк, который они спроектировали специально для своей семьи, и купили новый дом.
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ФОТО ⟩ Эстонская спортсменка и ее муж продали свою виллу в Америке за семизначную сумму
Перевод: Седа Дунгурова
Через два года после свадьбы, в 2020 году, Грете Гриффин и Роберт Гриффин III начали строить во Флориде виллу. В то время издание Elu24 писало, что дом строится, но Роберт, который тогда играл в профессиональной лиге американского футбола (NFL), не будет жить там во время футбольного сезона.