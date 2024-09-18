ФОТО С МЕСТА ПРОИСШЕСТВИЯ В Таллинне задержали 22-летнего мужчину, напавшего с ножом на членов своей семьи

«На улице Эрика, 13а в Таллинне была стрельба, множество полицейских, четыре машины скорой помощи. Полиция все еще находится на месте происшествия», - говорится в сообщении, полученном Elu24 в 22:30 вечера.

В одиннадцать часов вечера перед муниципальным домом можно было увидеть несколько полицейских автомобилей, а внутри здания работали криминалисты.

Фото с места происшествия. Фото: Eero Vabamägi

Фото с места происшествия. Фото: Eero Vabamägi

По словам пресс-секретаря Департамента полиции и погранохраны (PPA), во вторник, 17 сентября, незадолго до восьми часов вечера в Центр тревоги поступило сообщение о том, что в квартире на улице Эрика в Пыхья-Таллинне 22-летний мужчина напал с ножом на членов своей семьи: 42-летнего мужчину и 73-летнюю женщину.

«Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции пообщались с мужчиной и несколько раз отдали ему приказы, которые он не выполнил. Чтобы задержать державшего в руках нож мужчину и обезопасить его, полицейские применили электрошокер и произвели один выстрел из табельного оружия. Ранения задержанного не были опасными для жизни, и полицейские сразу же оказали ему первую помощь», - сказал Рааво Ярва, оперативный руководитель Пыхьяской префектуры.

Скорая помощь доставила в больницу двух членов семьи, пострадавших в результате нападения. Врачам также был передан 22-летний мужчина для проведения осмотра.

Оперативный руководитель добавил, что полицейские никогда не применяют табельное оружие необдуманно, - это всегда взвешенное решение. «Поскольку мужчина не подчинялся неоднократным приказам полицейских и представлял опасность, сотрудники решили в данном случае применить табельное оружие во время задержания», - добавил он.

Полиция возбудила уголовное дело, чтобы установить обстоятельства нападения. Бюро внутреннего контроля PPA также изучит обстоятельства инцидента и оценит законность действий сотрудников полиции.