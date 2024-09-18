Анджелина Джоли наняла пластического хирурга для своего юного наследника. Правда, на это есть уважительная причина. После того, как 20-летний сын актрисы Пакс попал в страшную аварию, на его лице остались крупные шрамы. Они были сильно заметны на свежих фото звездного наследника, несмотря на крупные очки, которые закрывали львиную долю его лица.
ФОТО ⟩ Анджелина Джоли наняла пластического хирурга для одного из своих шести детей
Для лечения своего сына Джоли привлекла лучших врачей, в том числе и пластических.
«Энджи хотела убедиться, что у Пакса нет ужасного шрама на лице, поэтому она попросила лучшего пластического хирурга в Лос-Анджелесе осмотреть его и позаботиться об этом. Она очень заботливая мать и делает все возможное для своих детей. Она сама позвонила и присутствовала во время консультации», - рассказал источник DailyMail, при этом не уточнив, решился ли Пакс на пластическую операцию.
Angelina Jolie 'had a top plastic surgeon' look at son Pax's HUGE face injury after his horrific e-bike accident https://t.co/x2uuvxRLU5 pic.twitter.com/1ZP6u9NFRo— Daily Mail US (@DailyMail) September 17, 2024