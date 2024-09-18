ФОТО Анджелина Джоли наняла пластического хирурга для одного из своих шести детей

«Энджи хотела убедиться, что у Пакса нет ужасного шрама на лице, поэтому она попросила лучшего пластического хирурга в Лос-Анджелесе осмотреть его и позаботиться об этом. Она очень заботливая мать и делает все возможное для своих детей. Она сама позвонила и присутствовала во время консультации», - рассказал источник DailyMail, при этом не уточнив, решился ли Пакс на пластическую операцию.