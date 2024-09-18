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ФОТО Анджелина Джоли наняла пластического хирурга для одного из своих шести детей

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Анджелина Джоли.
Анджелина Джоли. Фото: COLE BURSTON

Анджелина Джоли наняла пластического хирурга для своего юного наследника. Правда, на это есть уважительная причина. После того, как 20-летний сын актрисы Пакс попал в страшную аварию, на его лице остались крупные шрамы. Они были сильно заметны на свежих фото звездного наследника, несмотря на крупные очки, которые закрывали львиную долю его лица.

Для лечения своего сына Джоли привлекла лучших врачей, в том числе и пластических.

«Энджи хотела убедиться, что у Пакса нет ужасного шрама на лице, поэтому она попросила лучшего пластического хирурга в Лос-Анджелесе осмотреть его и позаботиться об этом. Она очень заботливая мать и делает все возможное для своих детей. Она сама позвонила и присутствовала во время консультации», - рассказал источник DailyMail, при этом не уточнив, решился ли Пакс на пластическую операцию.

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