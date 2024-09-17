Дженнифер Лопес заметили, когда она приехала в дом друга. Хотя накануне она отлично провела время со своим уже бывшим мужем Беном Аффлеком, пишет Новини Live.
Джей Ло после поцелуя с Аффлеком переночевала у другого
Дженнифер Лопес подловили папарацци, когда она с искренней ухмылкой прибыла в дом своего друга в Лос-Анджелесе. На ней было белое макси платье с длинными рукавами и открытой спиной.
Накануне актриса развлекалась с семьей и бывшим. Певица и Бен Аффлек со всеми детьми посетили бранч в отеле Beverly Hills.
«Бен и Джей Ло сейчас находятся в лаунже Polo в отеле Beverly Hills, держатся за руки и целуются. Дети с ними, но за отдельным столиком», - рассказывал инсайдер.
Они были вместе с двумя детьми Аффлека, 15-летней Серафиной и 12-летним Сэмюэлем, а также 16-летними близнецами Лопес Максом и Эмме.
В то же время был замечен «горячий» разговор между бывшими в машине, когда они только приехали.