В Таллинне полным ходом идут съемки голливудского сериала «Агентство», и съемочный период настолько напряжен даже для живущих поблизости людей, что телеведущая Кети Уйбомяги сбежала в Пярну.
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Эстонская радиоведущая сбежала в Пярну из-за съемок в столице голливудского сериала
Кети, ожидающая первенца, рассказывает, что для того, чтобы хорошенько выспаться, ей пришлось сбежать на время из Таллинна.
«В прямом смысле сбежала из своего таллиннского дома, под окнами которого проходят съемки фильма с Джорджем Клуни. Просто чтобы выспаться», - делится она с подписчиками в Instagram. На время съемок она поселилась в уютном Пярну.