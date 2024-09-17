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Эстонская радиоведущая сбежала в Пярну из-за съемок в столице голливудского сериала

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Кети Уйбомяги.
Кети Уйбомяги. Фото: Madis Veltman / Postimees

В Таллинне полным ходом идут съемки голливудского сериала «Агентство», и съемочный период настолько напряжен даже для живущих поблизости людей, что телеведущая Кети Уйбомяги сбежала в Пярну.

Кети, ожидающая первенца, рассказывает, что для того, чтобы хорошенько выспаться, ей пришлось сбежать на время из Таллинна.

«В прямом смысле сбежала из своего таллиннского дома, под окнами которого проходят съемки фильма с Джорджем Клуни. Просто чтобы выспаться», - делится она с подписчиками в Instagram. На время съемок она поселилась в уютном Пярну.

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