ФОТО ДО И ПОСЛЕ Известная украинская телеведущая уменьшила грудь десятого размера

В своем интервью она рассказала, что изначально у нее был десятый размер груди. Такой большой размер при телосложении Доротюк давал нагрузку на спину, поэтому она решилась на маммопластику.

«В 2013 году, но это было по медицинским показаниям, я сделала уменьшение груди. Я была худенькая, маленькая, и это была огромная нагрузка, когда у тебя десятый размер груди, которые тянут вниз. Ты просыпаешься среди ночи от того, что болит спина, тебе хочется плакать постоянно, и ты не получаешь наслаждения от жизни», - поделилась Алина Доротюк.