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ФОТО ДО И ПОСЛЕ Известная украинская телеведущая уменьшила грудь десятого размера

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Операция. Снимок иллюстративный.
Операция. Снимок иллюстративный. Фото: Assist m4x1ight happiness/Shutterstock

Журналистка и ведущая Алина Доротюк откровенно рассказала, что более десяти лет назад была вынуждена обратиться к хирургу, чтобы уменьшить размер груди, пишет УНИАН.

В своем интервью она рассказала, что изначально у нее был десятый размер груди. Такой большой размер при телосложении Доротюк давал нагрузку на спину, поэтому она решилась на маммопластику.

Операцию Доротюк сделала в 2013 году. Результатом она оказалась довольна.

Скриншот из видео.
Скриншот из видео. Фото: Kuvatõmmis/Youtube

«В 2013 году, но это было по медицинским показаниям, я сделала уменьшение груди. Я была худенькая, маленькая, и это была огромная нагрузка, когда у тебя десятый размер груди, которые тянут вниз. Ты просыпаешься среди ночи от того, что болит спина, тебе хочется плакать постоянно, и ты не получаешь наслаждения от жизни», - поделилась Алина Доротюк.

Кроме того, в этом году журналистка решилась на еще одну пластическую операцию - ринопластику. Алина частично скорректировала форму носа, и, по ее словам, результат получился максимально естественным.

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