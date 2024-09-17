Журналистка и ведущая Алина Доротюк откровенно рассказала, что более десяти лет назад была вынуждена обратиться к хирургу, чтобы уменьшить размер груди, пишет УНИАН.
ФОТО ДО И ПОСЛЕ ⟩ Известная украинская телеведущая уменьшила грудь десятого размера
В своем интервью она рассказала, что изначально у нее был десятый размер груди. Такой большой размер при телосложении Доротюк давал нагрузку на спину, поэтому она решилась на маммопластику.
Операцию Доротюк сделала в 2013 году. Результатом она оказалась довольна.
«В 2013 году, но это было по медицинским показаниям, я сделала уменьшение груди. Я была худенькая, маленькая, и это была огромная нагрузка, когда у тебя десятый размер груди, которые тянут вниз. Ты просыпаешься среди ночи от того, что болит спина, тебе хочется плакать постоянно, и ты не получаешь наслаждения от жизни», - поделилась Алина Доротюк.
Кроме того, в этом году журналистка решилась на еще одну пластическую операцию - ринопластику. Алина частично скорректировала форму носа, и, по ее словам, результат получился максимально естественным.