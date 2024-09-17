Роман Седоковой и Тиммы: от страсти, свадьбы, поездок в Латвию и США до развода

Первые слухи и начало романа

5 сентября 2019 года латвийский баскетболист Янис Тимма, игравший тогда в российском клубе «Химки», публично объявил о разводе с матерью своего сына Кристиана - Саной. Спортсмен отметил, что расставание произошло уже полгода назад. Экс-супруга в Instagram опубликовала подтверждение слухов об измене Тиммы, но почти сразу пост удалила.