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Роман Седоковой и Тиммы: от страсти, свадьбы, поездок в Латвию и США до развода

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Янис Тимма и Анна Седокова.
Янис Тимма и Анна Седокова. Фото: instagram.com/annasedokova/ коллаж TVNET

В СМИ регулярно обсуждается роман, а теперь и развод 41-летней экс-солистки группы «ВИА Гра» Анны Седоковой и 32-летнего латвийского баскетболиста Яниса Тиммы. RUS TVNET собрал воедино всю хронологию.

Первые слухи и начало романа

5 сентября 2019 года латвийский баскетболист Янис Тимма, игравший тогда в российском клубе «Химки», публично объявил о разводе с матерью своего сына Кристиана - Саной. Спортсмен отметил, что расставание произошло уже полгода назад. Экс-супруга в Instagram опубликовала подтверждение слухов об измене Тиммы, но почти сразу пост удалила.

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