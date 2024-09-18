«Обрезали Меган»: почему возник скандал вокруг праздничного фото принца Гарри

Снимок улыбающегося герцога Сассекского крупным планом, сделанный во время первой зарубежной поездки Гарри и Меган в Дублин в качестве супружеской пары в 2018 году, был опубликован королем Карла III, а позже принцем и принцессой Уэльской, чтобы отметить сорокалетие младшего сына принцессы Дианы 15 сентября 2024 года.

«Поздравляем сегодня герцога Сассекского с сорокалетием!» - отметила пресс-служба монарших персон.

Но королевские наблюдатели заметили, что на оригинальном снимке, сделанном, когда Гарри еще был членом королевской семьи, также изображена Меган Маркл.

Это привело к предположениям в Сети, что королевская семья специально обрезала герцогиню с изображения, но впоследствии оказалось, что обрезанное фото Гарри, а также полное изображение его жены были загружены Ассоциацией прессы в Getty Images на сайте в тот же день 2018 года.

Meghan Markle was not deliberately cut out of a photo used to celebrate Prince Harry’s birthday, Buckingham Palace says. https://t.co/wUwoADf5Kk — The Daily Beast (@thedailybeast) September 17, 2024

Представитель Букингемского дворца подтвердил, что использованное изображение не было изменено и использовано в том формате, в котором оно было получено.

Это впервые с 2021 года, когда королевская семья публично признает день рождения принца Гарри.