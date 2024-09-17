Министр финансов Юрген Лиги главе Alexela: не учите меня государственным финансам!

Когда в социальных сетях развернулась оживленная дискуссия по вопросам налогообложения, министр финансов Юрген Лиги не смог сдержать язык за зубами и сказал председателю правления Alexela Марти Хяэлю: «Я не собираюсь учить вас, как управлять предприятием, хотя я хорошо в этом разбираюсь. А вы не учите меня государственным финансам и их взаимосвязи с экономикой».