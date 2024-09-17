Когда в социальных сетях развернулась оживленная дискуссия по вопросам налогообложения, министр финансов Юрген Лиги не смог сдержать язык за зубами и сказал председателю правления Alexela Марти Хяэлю: «Я не собираюсь учить вас, как управлять предприятием, хотя я хорошо в этом разбираюсь. А вы не учите меня государственным финансам и их взаимосвязи с экономикой».
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Министр финансов Юрген Лиги главе Alexela: не учите меня государственным финансам!
Вопрос о налогообложении предприятий уже давно является горячей темой. В то время как во вторник правительство решило ввести налог на прибыль, на прошлой неделе министр экономики и промышленности Эркки Келдо представил план по выплате субсидий предприятиям для привлечения в страну крупных инвестиций.
В связи с этим руководитель Alexela Марти Хяэль несколько дней назад рассказал ERR о том, что правительственная мера по выплате субсидий предприятиям для привлечения в страну крупных инвестиций не может быть успешной, если одновременно будут повышены налоги на бизнес.