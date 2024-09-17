УЛИЧНЫЙ ОПРОС «Я просто экономлю, но не ограничиваю себя»: жители Таллинна рассказали, на чем им удается сэкономить

Кто-то уменьшает расходы на продукты, другие выбирают более дешевые способы передвижения, а кто-то и вовсе пересматривает свой образ жизни. Каждый подходит к экономии по-своему: одни строго планируют бюджет, стараясь сократить ненужные траты, другие просто следят за скидками и акциями в магазинах, чтобы не переплачивать.

Но есть и те, кто не экономит вообще, например Максим. Мужчина считает, что нужно меньше пить алкоголь, чтобы сэкономить деньги. Он сам ничем себя не ограничивает. Он покупает все, что хочет. По его словам, пенсии бы ему хватило, если бы не некоторые жизненные обстоятельства. По возможности он следит за всеми акциями в магазинах, чтобы что-то купить.

Альбина сказала, что она не думает об экономии, она просто экономит. Теперь ей кроме еды и квартплаты больше ничего не надо. «Я не ограничиваю себя», - ответила Альбина. «Я просто экономлю, но не ограничиваю себя», - сказала женщина. Но она отметила, что если больше никаких налогов с пенсии не будут брать, то будет хватать.

Михаил сказала, что он на пенсии и как ему не экономить. «Я экономлю на всем», - отметил мужчина. Но пока акции вещи он не покупает. На еде Михаил не экономит. «На водке эеономлю, вообще не пью», - отметил мужчина.

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