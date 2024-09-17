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Секс-работница из Эстонии: «Профессии бы не сущестовало, если бы не мужчины, которые за это платят»

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Что делает женщину опасной? Ее красота, очарование и сексуальность. Именно в этом кроется женская сила, столь пугающая, что некоторые мужчины и женщины хотели бы ее запретить. Секс-работница Сейнт, которая превратила свою женскую силу в источник дохода, признается: «У меня действительно прекрасная жизнь. Потому что я очень хороша в том, что делаю!»

Перевод: Седа Дунгурова

Сейнт* любит, когда вещи называют своими именами: «Я секс-работница», - спокойно говорит она. Сейнт - экзотическая танцовщица, которая делится своими соблазнительными фотографиями на OnlyFans. Но мечтами все и ограничивается. «Я - фантазия», - добавляет девушка.

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Три красных флага

«Проблема не в том, что женщины ведут себя неправильно, - говорит Сейнт. Она объясняет: «Ключевым моментом является историческая необходимость контролировать женщин в обществе. В прошлом у нас не было ни свободы выбора, ни знаний о том, какую роль женщина хочет занять в обществе. До сих пор преобладает комплекс Мадонны и блудницы: женщина - это либо мать, либо проститутка, но никогда она не бывает просто человеком. Роль женщины была функциональной: в основном ты мать, послушная женщина, а еще при этом сексуальная. Но только дома, конечно!» 

Сейнт пришла, чтобы поговорить о вещах, о которых большинство людей боятся говорить.
Сейнт пришла, чтобы поговорить о вещах, о которых большинство людей боятся говорить. Фото: Saint

Ни в коем случае нельзя выставлять напоказ женское великолепие и сексуальность, это сразу же вселяет в мужчин неуверенность и тревогу. Сами женщины часто реагируют на другую девушку, которая осмеливается быть сексуальной, с презрением: она позволяет себе лишнее! Причина проста: на такое реагирует женщина, которая сама не осмеливается быть такой.

«Есть одна вещь, которая объединяет женщин, которые ничего плохого не могут сказать другим, - им комфортно с самими собой, - заявляет Сейнт. - Нам не нужно соревноваться с другими женщинами! Но многие все же продолжают это делать. Это заложено в них, и это очень печально. Ведь внешность - это такая маленькая часть того, что вы представляете из себя как личность! В жизни есть куда более важные вещи, так зачем же так сильно переживать из-за этого?»

Сейнт не позволяет себе беспокоиться о мнении других, а лишь посмеивается над ехидными комментариями. Например, ее часто называли дешевкой или проституткой. В таких случаях Сейнт с дружелюбной ухмылкой высказывает дельное предложение: «Как вы отсеиваете из различных комментариев то, что соответствует действительности? Иногда вы можете прислушиваться к критике. Я использую для этого три красных флага. Первое - просили ли вы этого человека дать обратную связь? Второе - влияют ли ваши действия каким-либо образом на человека, критикующего вас? И третье - является ли сам комментатор кем-то, кто вдохновляет вас или на кого вы хотите быть похожим?»

«Обратная связь отражает самого комментатора, и его неконтролируемое желание высказаться никак не связано с вами», - говорит Сейнт. Эти три красных флага вернут душевное спокойствие тому, на кого вылили ведро с помоями. От вас зависит, попадет ли комментатор в вас или промахнется. Вы не обязаны никак реагировать на критику, которая не имеет к вам никакого отношения. Пусть злопыхатели бесятся между собой, мудрая женщина не подаст виду, а будет достойно идти дальше.

Сейнт считает, что цензурировать чувственность - нелогично.
Сейнт считает, что цензурировать чувственность - нелогично. Фото: Saint

Чувственность подвергается цензуре?

Сейнт с пониманием и заботой относится к другим женщинам, осознавая, что их сексуальность долгое время не только подавлялась, но и подвергалась цензуре. «В некоторых местах ты просто должна быть очень красивой, женственной и сексуальной. А в других местах это полностью запрещено», - говорит она. Сейнт считает весьма забавным бытующее среди мужчин мнение, что женщина горяча только до тридцати лет. Тогда, мол, она сразу становится слишком старой.

«С чисто практической точки зрения такого не может быть: мало людей, кто в тридцать лет вообще знает, кто они и как преподносить себя миру. Для того чтобы узнать себя, нужно время».

От женщин ожидают, что они должны быть всегда красивыми и сексуальными. Но когда вы вступаете в отношения, вы как будто должны отключить сексуальность и показывать ее только своему мужчине, когда вы наедине. Разве это логично?
От женщин ожидают, что они должны быть всегда красивыми и сексуальными. Но когда вы вступаете в отношения, вы как будто должны отключить сексуальность и показывать ее только своему мужчине, когда вы наедине. Разве это логично? Фото: Shutterstock

Сейнт советует всем узнать себя поближе и решить, кто же вы и кем хотите быть. В противном случае женщина превратится в того, кто постоянно зависит от мнения окружающих. «И обратная связь, полученная от посторонних, не всегда бывает на 110 процентов честной. В результате вы постоянно будете несчастны. Это те бедные женщины, которые говорят гадости другим, потому что на самом деле таким образом они разговаривают с собой».

Сейнт уверена: говорить гадости другим - никогда не оправдано и не нормально. Но она сама и не удаляет подобные комментарии, потому что считает, что этому пользователю должно быть стыдно! Ведь за ядовитыми словами все видят его собственную внутреннюю тьму, неуверенность и слабость как личности. «Если кто-то хочет оставить негативный комментарий, если это тебя утешит, то на моей странице можно делать это совершенно бесплатно. Если за мой счет вы можете на мгновение почувствовать себя хорошо, знайте, что в моей жизни это ничего не изменит!» - говорит она открыто.

Кто такие проститутки?

Сейнт - эксперт в этом вопросе: «Мужчинам не нравятся те женщины, которые для них недоступны, - заявляет она. - Вы можете быть проституткой и все такое прочее. Но как только вы станете проявлять к мужчине хоть какое-то положительное внимание, он очень быстро изменит свое мнение о вас».

Женщину восхваляют до тех пор, пока в мужчине живет надежда. Когда она рушится, то даже женщина мечты превращается в проститутку!
Женщину восхваляют до тех пор, пока в мужчине живет надежда. Когда она рушится, то даже женщина мечты превращается в проститутку! Фото: Shutterstock

Сейнт также отмечает, что и мужчины сейчас растеряны, поскольку роль кормильца больше не актуальна. Женщины уже прекрасно справляются со всем сами. «Раньше мужчины интересовали женщин, потому что они были нам нужны. Теперь мужчинам приходится учиться угождать женщинам. И это дается им с большим трудом», - говорит она.

Сексуальная тревога

«У женщин, которых беспокоит чувственность и сексуальность других девушек, есть сексуальная тревога, - говорит Сейнт. - Вы делаете то, на что они сами боятся решиться, потому что не могут или не умеют. Вы раздражаете таких женщин, поскольку постоянно напоминаете им об их неудачах! И со временем это не меняется».

Среди ровесниц всегда найдутся те, кто запрещает себе жить, пока вы наслаждаетесь жизнью и окружены вниманием. Сейнт предлагает простую вещь - станьте тем, кем вы хотите быть! Это ваша жизнь, и чужое мнение не имеет значения.

Два разных правила для мужчин и женщин

Сейнт считает одновременно трагичным и комичным тот факт, что для мужчин и женщин действуют совершенно разные правила. «Мужчины хвастаются количеством женщин. Но если я выйду на улицу и скажу, что переспала с сотней мужчин, меня начнут осуждать».

Особенно трагикомичным примером двойных стандартов она считает ситуацию, когда женщина становится жертвой сексуального преступления, а мужчину оправдывают. «Когда женщину насилуют, а потом спрашивают - а что на ней было надето?! Представьте, что вы говорите мужчине: да, я украла у него деньги! Я видела, как он расплачивался в Rimi. Зачем он размахивал передо мной деньгами? Конечно, мне пришлось украсть их у него!»

Никто другой не может погасить в вас огонь

«Никто другой не может погасить ваше сияние! Я всегда была тем, кем хочу быть, и никто другой не может повлиять на это. В том, что вы не нравитесь людям, скрывается большая свобода. Если я с этим смирюсь, то могу быть какой угодно - какая уже разница?» - считает Сейнт. Женщинам не платят за то, чтобы они были тихими, смиренными и угождали другим. Это не входит в понятие «быть женщиной». «Красивых женщин много, но это не единственное, что выделяет их. Женщина должна обладать харизмой, которая возникает благодаря смелости и готовности быть собой!» - добавляет секс-работница.

Почему вас беспокоит чужая сексуальность, свобода и сила? Может быть, вы не позволяете себе быть сексуальной? Может быть, какой-то неуверенный в себе мужчина надел на вас кандалы, которые мешают вам? Вы не обязаны мириться со всем этим и, возможно, будете благодарны свободной женщине, которая вас раздражает.

«Мужчина может предположить, что женщина суперсексуальна только с ним в спальне, но никак не за ее пределами, - говорит Сейнт о распространенном заблуждении. - Но это не то, как работают характеры! Когда вы не воспринимаете другого человека как равного, а просто как объект, выполняющий определенную функцию, вы можете думать, что так и должно быть».

Сейнт говорит прямо: мужчины могут думать, что женщина суперсексуальна только с ним в спальне, но отключает свою чувственность и притягательность в других местах. Однако характеры так не работают!
Сейнт говорит прямо: мужчины могут думать, что женщина суперсексуальна только с ним в спальне, но отключает свою чувственность и притягательность в других местах. Однако характеры так не работают! Фото: Saint

Но есть еще одна причина, из-за которой мужчины становятся беспокойными: когда их привлекательная женщина начинает получать много внимания вне дома. «Они понимают, что если к тебе начинают относиться лучше, то почему ты должна возвращаться к худшему варианту», - говорит секс-работница.

В такие моменты мужчина должен посмотреть на себя со стороны - почему же он так плохо относится к своей красавице-женщине? Часто плохое отношение и ревность напрямую связаны между собой - вы начинаете плохо относиться к своей возлюбленной и тут же подозреваете, что где-то кто-то относится к ней лучше... Эй, изменитесь сами! Кто вас останавливает?

Неприятные факты о близких отношениях

Сейнт много размышляла об отношениях и о том, почему каждый из партнеров часто бывает несчастлив в них.

«Я часто сталкиваюсь с женатыми людьми, которые говорят: "О, ты в моем вкусе! Мой тип!" И тогда я спрашиваю: так почему же ваша жена не в вашем вкусе? Зачастую мы выбираем себе удобных партнеров. Мужчины не хотят прилагать усилий для своей второй половинки или бояться, что она их бросит. Неуверенность приходит тогда, когда вы чувствуете, что партнер слишком хорош для вас, и он может найти себе кого-то лучше», - рассказывает она.

Сейнт считает, что многие мужчины боятся вступать в отношения с женщиной, которая их по-настоящему привлекает, только из-за собственной неуверенности.

«Женщины скрывают свои чувства, а мужчины этого не умеют», - с улыбкой объясняет Сейнт. «Мужчины думают, что скрывают, но своим поведением они все показывают. Если ваш мужчина постоянно критикует вас, подумайте логически - почему он все еще с вами? Сделайте собственные выводы относительно того, почему этот человек пытается вас задеть. Нас, женщин, учат угождать мужчинам, но я могу вам сказать, что это ни к чему не приводит. На шею таких женщин просто садятся».

Сейнт не позволяет никому садиться себе на шею.
Сейнт не позволяет никому садиться себе на шею. Фото: Saint

Если вы позволяете к себе плохо относиться - вы насилуете себя! Вы не обязаны бороться, но и не должны допускать плохого обращения. «Человек может оказывать на вас влияние лишь в той степени, в какой вы ему это позволяете, - говорит она. - Он только и делает, что ждет вашей реакции! И тогда он чувствует, что может влиять на вас». Сейнт советует в таких ситуациях ставить точку, четко обозначать свои границы и не реагировать на действия мужчины эмоционально: «Женщинам я бы посоветовала быть сейчас намного смелее!»

Равноправные отношения

Почему женщин старались контролировать, ограничивать в свободе и принижали? Мужчины делали это от страха. «Многие мужчины не воспринимают женщин как равных, - говорит Сейнт. - Но как только вы начинаете понимать, что отношения - это равноправная история, вы находите своего партнера. Не просто того, кто в кругу других людей заставляет вас чувствовать себя хорошо или плохо. Мудрые мужчины осознали преимущества отношения к женщинам как к равным, так что пока остальные братья ноют, у них есть прекрасная возможность встретить своего человека!»

Сейнт также сталкивалась с упреками в сторону ее деятельности: если вы ведете аккаунт на OnlyFans, кто же вас захочет? «Это не цель моей жизни - быть желанной, - смеется она. - Да и вообще это неправда! Но если я завтра проснусь, а меня не захочет ни один мужчина, это мало что изменит в моей жизни». Некоторые мужчины считают, что когда на женщину смотрят другие, это делает ее грязной.

Нельзя также сваливать всех работников секс-индустрии в одну кучу. «Сказать, что стриптизерша - это проститутка, все равно что сказать, что семейный врач - это кардиохирург. Да, направление одно, но это две совершенно разные вещи», - объясняет Сейнт.

Она также понимает, почему мужчина ревнует, когда женщина показывает себя. Такой мужчина воспринимает возлюбленную как свою собственность. В его глазах она не партнер, а - вещь.

«Я как-то слышала фразу: "Не знаю, смог бы я поделиться своей женой..." В каком смысле вы делитесь? Я никогда не была твоей собственностью, давай начнем с этого! Если вы идете в кино, покупаете билет, фильм не становится сразу вашим. То же самое - со мной, когда я танцую или делюсь фотографиями на платформе OnlyFans. Нет такой работы, где бы вы не продавали свое тело. Будь то ум или физическая сила, мы все продаем свое тело», - считает секс-работница.

Мужчины, которые платят

Сейнт не понимает, почему работников секс-индустрии считают грязными. Но эта работа не существовала бы, если бы не мужчины, которые платят ее сотрудницам. «Мужчины всегда тратили много денег, чтобы привлечь внимание женщин, - говорит она. Все ненавидят стриптизерш, но никто не говорит о мужчинах, которые создают потребность в этих услугах. В конце концов, мы всего лишь поставщики услуг. У меня не было бы OnlyFans, если бы не было мужчин, которые за это платят».

Она проводит параллель с войной: вы же не ненавидите фабрику по производству пуль, вы ненавидите людей, которые устроили войну. Секс-работница Сейнт изящно разрушает стереотип о том, что модели OlnyFans красивы и глупы, о нет - эти умницы точно знают, что делают.

А другие пускай дальше возмущаются, что кто-то просто делает сексуальные снимки и купается в деньгах. «У меня действительно прекрасная жизнь. Потому что я очень хороша в том, что делаю! То же самое можно сказать и о любой другой работе, если ты очень хорош в ней! Женщины, которые осуждают нашу смелость, не понимают, что многие из свобод, которые мы сегодня имеем, были завоеваны именно благодаря этому!» - подмечает она.

*Сейнт - это сценический псевдоним смелой секс-работницы. Postimees встретился и поговорил с ней лицом к лицу, и ее настоящее имя известно редакции.

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