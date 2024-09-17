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МАКИЯЖ РАССКАЖЕТ ВСЕ! Исследование выявило удивительные признаки женщин-психопаток

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Женщина-психопатка. Снимок иллюстративный.
Женщина-психопатка. Снимок иллюстративный. Фото: alexkoral/Shutterstock

Ученые из Университета Сан-Паулу провели исследование, в котором приняли участие 1410 женщин. Добровольцев попросили заполнить анкеты, чтобы узнать больше об их чертах «темной триады»: макиавеллизме, нарциссизме и психопатии. Результаты исследования выявили удивительную связь между этими «темными» чертами личности и вполне обыденными вещами, пишет RUS TVNET.

Характерные черты

Бразильских женщин спрашивали об их привычках в различных социальных контекстах: дома, на первом свидании, на работе и в спортзале. В том числе - о том, как они используют косметику.

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