Ученые из Университета Сан-Паулу провели исследование, в котором приняли участие 1410 женщин. Добровольцев попросили заполнить анкеты, чтобы узнать больше об их чертах «темной триады»: макиавеллизме, нарциссизме и психопатии. Результаты исследования выявили удивительную связь между этими «темными» чертами личности и вполне обыденными вещами, пишет RUS TVNET.
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МАКИЯЖ РАССКАЖЕТ ВСЕ! ⟩ Исследование выявило удивительные признаки женщин-психопаток
Характерные черты
Бразильских женщин спрашивали об их привычках в различных социальных контекстах: дома, на первом свидании, на работе и в спортзале. В том числе - о том, как они используют косметику.