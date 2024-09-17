ФОТО Пользователи Сети раскритиковали необычный образ Ирины Шейк: «Почему ее постоянно пытаются изуродовать?»

«Ой, Ирин, вам не идет вот это все»; «Куда делись брови?»; «Мисс, мне страшно»; «Не понимаю, почему стилисты и визажисты ее постоянно пытаются изуродовать?»; «С ума сойти, что брови делают с лицом!»; «Выглядит как клоун»; «Кошмар! Никогда не понимал таких фотосессий», - критикуют образ подписчики модели в Instagram.