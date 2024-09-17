Пользователи Сети обсуждают неожиданное преображении Ирины Шейк в новой фотосессии для журнала Present Space. К нестандартным позам, похоже, все уже привыкли, а вот яркий макияж вызвал у подписчиков неоднозначную реакцию.
ФОТО ⟩ Пользователи Сети раскритиковали необычный образ Ирины Шейк: «Почему ее постоянно пытаются изуродовать?»
Смелый эксперимент не всем поклонникам Ирины Шейк пришелся по душе.
«Ой, Ирин, вам не идет вот это все»; «Куда делись брови?»; «Мисс, мне страшно»; «Не понимаю, почему стилисты и визажисты ее постоянно пытаются изуродовать?»; «С ума сойти, что брови делают с лицом!»; «Выглядит как клоун»; «Кошмар! Никогда не понимал таких фотосессий», - критикуют образ подписчики модели в Instagram.
Это далеко не первый раз, когда контент российской красавицы вызывает недоумение подписчиков: ранее они обсуждали ее «отчаявшиеся» полуголые фото, спорный выбор платья и образ в стиле фильма ужасов.