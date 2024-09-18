День отлично подходит для того, чтобы подумать о важных вещах, принять серьезные решения. Даже люди, которые обычно во всем сомневаются, сегодня уверены в правильности своего выбора, понимают, что он сделан не случайно, вовсе не под влиянием эмоций или мимолетных переживаний.
ГОРОСКОП НА 18 СЕНТЯБРЯ ⟩ Рыб ждут необычные встречи, а Стрельцам стоит быть осторожнее с деньгами
Можно справиться со сложными делами, если действовать спокойно и неспеша. Легко договориться о совместных действиях, причем не только с близкими по духу людьми, но и с теми, кто совсем не похож на вас. Конфликты маловероятны. Сегодня многие готовы пойти на уступки ради сохранения мира.
Овен
День хорошо подходит для того, чтобы решать финансовые вопросы. Там, где речь идет о деньгах, вас не подводит интуиция. Многие Овны демонстрируют выдающиеся предпринимательские способности, заключают выгодные сделки, о самой возможности которых прежде даже не задумывались. Сегодня вы не раз удивите окружающих. Кому-то ваши необычные высказывания и поступки понравится, кто-то может быть в замешательстве. Но вряд ли это скажется на личных отношениях, приведет к спорам или недоразумениям. Самые близкие люди поддержат вас во всем.
Телец
Настройтесь на миролюбивый лад. Если сегодня вы проявите снисходительность к чужим слабостям, не станете сердиться на тех, кто не понимает вас с полуслова или порой совершает необдуманные поступки, то позже наверняка поблагодарите себя за это. Стоит быть внимательнее к новым знакомым. Люди, которых вы встречаете сегодня, могут сыграть важную роль в вашей жизни. День хорошо подходит для того, чтобы заниматься какими-то привычными делами, понятными и не требующими от вас больших усилий. Они часто помогают собраться с мыслями, чтобы обдумать что-то более важное.
Близнецы
Наверняка захочется отвлечься от привычных дел и взяться за что-то совершенно новое. Можно добиться успеха там, где требуются не столько сосредоточенность и внимание к деталям, сколько творческий подход и изобретательность. Часто у вас появляются идеи, которые вряд ли кому-то другому пришли бы в голову. Окружающим это очень нравится. Кто-то наверняка захочет помочь в осуществлении задуманного. Вероятны неожиданные встречи, приятные знакомства. Вы хорошо ладите с людьми, производите хорошее впечатление даже на тех, кто обычно замечает только чужие недостатки.
Рак
Подходящий день для решения важных вопросов. Не обязательно делать это в одиночку: наверняка найдутся люди, которые захотят помочь, направят вас по верному пути или дадут отличный совет. Вы хорошо понимаете, что на душе у других, и легко находите подход к каждому. Отношения, которые в последнее время складывались напряженно, могут заметно измениться к лучшему. Вы не устаете радовать и удивлять близких; найдется приятный сюрприз для каждого. Имейте в виду: день едва ли подходит для решения серьезных вопросов, касающихся всей семьи. Лучше отложить их обсуждение и просто хорошо провести время вместе.
Лев
Отличный день для общения. Радуют встречи со старыми и новыми знакомыми, находится масса интересных тем для разговора, новостей, которые хочется обсудить. Вы получаете много полезной информации, почти не прикладывая для этого усилий. Некоторые так очарованы вами, что готовы раскрыть все свои секреты. Помните: чем важнее дело, тем раньше стоит за него взяться. К середине дня вы многое успеете, а вот позже наступит менее благоприятный период. Вечер не подходит для серьезных занятий, зато дает возможность хорошо отдохнуть, восстановить силы.
Дева
Кое-какие трудности сегодня могут возникнуть, но особенно тревожиться из-за них не стоит. Опыт подскажет верные решения, поможет справиться со сложными делами. Вы добьетесь успеха, хотя, возможно, и не сразу. Во всем, что касается денег, сделок и покупок, лучше полагаться на собственную интуицию. Советы со стороны чаще сбивают с толку, чем помогают. Радует общение с близкими. Вы быстро находите общий язык, часто с полуслова понимаете тех, кто вам дорог. Полезно обсуждать планы: могут появиться идеи, которые захочется реализовать немедленно.
Весы
В первой половине дня едва ли удастся обойтись без разногласий. Вы так стремитесь доказать свою правоту, что порой просто не обращаете внимания на то, что говорят другие. Но удастся обойтись без ссор, найти решение, которое понравится всем. Это неплохое время для поездок, смена обстановки почти всегда поднимает вам настроение. Вторая половина дня подходит для дружеских встреч и романтических свиданий. Близкие могут нуждаться в вашей помощи и поддержке; вы вовремя обратите на это внимание. Возможны необычные встречи, которые запомнятся вам надолго.
Скорпион
Первая половина дня очень плодотворна. Вы не тратите время зря и отлично справляетесь со многим сложными делами, в том числе с теми, которые оказались не по силам другим. Удается решить какие-то организационные вопросы, а также разобраться с мелкими задачами, до которых долго не доходили руки. Позже наступает время, больше подходящее для отдыха в приятной компании. Интересные предложения не заставят себя ждать. Возможно, вас позовут именно туда, где вы давно хотели побывать. Порадуют близкие. Не исключено, что сегодня станет ясно: они понимают вас куда лучше, чем казалось раньше.
Стрелец
Стоит быть осторожнее с деньгами: не спешите с покупками, не тратьте слишком много там, где без этого можно обойтись. Сейчас вы склонны к расточительности, а чуть позже станете жалеть, что не были экономнее. В остальном день благоприятен. Он хорошо подходит для того, чтобы вернуться к каким-то давним замыслам. Наверняка найдутся люди, которые захотят помочь в их реализации. Возможны приятные известия, касающиеся кого-то из самых близких людей. Некоторых Стрельцов ждут романтические сюрпризы. Хорошо пройдет встреча с человеком, которому вы хотели бы понравиться.
Козерог
Не хочется сидеть без дела, поэтому вы беретесь за решение все новых и новых задач. Многие готовы пойти за вами, удается вдохновить даже тех, кто прежде сомневался в успехе любого начинания. Это подходящий день для того, чтобы начинать учиться: вы мгновенно запоминаете все, что может пригодиться, ничего не путаете и не забываете. День хорошо подходит для домашних дел. Они не кажутся скучными и утомительными, часто помогают собраться с мыслями. Можно покупать полезные вещи, например, бытовую технику, пользоваться которой будете не только вы, но и члены вашей семьи.
Водолей
Подходящий день для того, чтобы решать чужие проблемы. Кого-то другого это раздражало бы, а вы рады помочь человеку, оказавшемуся в сложной ситуации, и сделать мир немного лучше. Появляется много необычных идей, в том числе таких, которые можно реализовать немедленно. Вы не теряете время зря! Вероятны неожиданные визиты. Часто гости приносят хорошие новости или делают предложения, от которых не хочется отказываться. Неожиданное событие натолкнет на интересные мысли, подскажет, куда двигаться дальше.
Рыбы
Не спешите. Не все получается сразу, иногда нужно предпринять несколько попыток, прежде чем вы получите нужный результат. Возможны необычные встречи. Некоторые Рыбы смогут пообщаться с людьми, о которых прежде слышали много хорошего. С такого знакомства может начаться долгая дружба. Вряд ли сегодня вам удастся придерживаться планов, составленных раньше. Так что будьте готовы импровизировать, на ходу принимать решения, экспериментировать. Вторая половина дня радует хорошими новостями, касающимися самых близких людей. Возможны приятные события в семье.