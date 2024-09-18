ГОРОСКОП НА 18 СЕНТЯБРЯ Рыб ждут необычные встречи, а Стрельцам стоит быть осторожнее с деньгами

Стрелец

Стоит быть осторожнее с деньгами: не спешите с покупками, не тратьте слишком много там, где без этого можно обойтись. Сейчас вы склонны к расточительности, а чуть позже станете жалеть, что не были экономнее. В остальном день благоприятен. Он хорошо подходит для того, чтобы вернуться к каким-то давним замыслам. Наверняка найдутся люди, которые захотят помочь в их реализации. Возможны приятные известия, касающиеся кого-то из самых близких людей. Некоторых Стрельцов ждут романтические сюрпризы. Хорошо пройдет встреча с человеком, которому вы хотели бы понравиться.

Козерог

Не хочется сидеть без дела, поэтому вы беретесь за решение все новых и новых задач. Многие готовы пойти за вами, удается вдохновить даже тех, кто прежде сомневался в успехе любого начинания. Это подходящий день для того, чтобы начинать учиться: вы мгновенно запоминаете все, что может пригодиться, ничего не путаете и не забываете. День хорошо подходит для домашних дел. Они не кажутся скучными и утомительными, часто помогают собраться с мыслями. Можно покупать полезные вещи, например, бытовую технику, пользоваться которой будете не только вы, но и члены вашей семьи.

Водолей

Подходящий день для того, чтобы решать чужие проблемы. Кого-то другого это раздражало бы, а вы рады помочь человеку, оказавшемуся в сложной ситуации, и сделать мир немного лучше. Появляется много необычных идей, в том числе таких, которые можно реализовать немедленно. Вы не теряете время зря! Вероятны неожиданные визиты. Часто гости приносят хорошие новости или делают предложения, от которых не хочется отказываться. Неожиданное событие натолкнет на интересные мысли, подскажет, куда двигаться дальше.

Рыбы

Не спешите. Не все получается сразу, иногда нужно предпринять несколько попыток, прежде чем вы получите нужный результат. Возможны необычные встречи. Некоторые Рыбы смогут пообщаться с людьми, о которых прежде слышали много хорошего. С такого знакомства может начаться долгая дружба. Вряд ли сегодня вам удастся придерживаться планов, составленных раньше. Так что будьте готовы импровизировать, на ходу принимать решения, экспериментировать. Вторая половина дня радует хорошими новостями, касающимися самых близких людей. Возможны приятные события в семье.