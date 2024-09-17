«Это жестокое насилие над собой»: Деми Мур высказалась о стремлении соответствовать стандартам красоты

61-летняя актриса рассказала о работе над новым фильмом - боди-хоррором «Субстанция». В нем она сыграла звезду, которую выгнали с собственного проекта, аргументируя тем, что «женщина имеет ценность до тех пор, пока не выйдет из фертильного возраста». После этого героиня пробует на себе сыворотку, которая должна вернуть ей молодость.

«Я приняла близко к сердцу эту ситуацию женщины в индустрии развлечений, которая сталкивается с отвержением и глубоким отчаянием. Все, что в ее жизни казалось ей значимым, исчезает. Что действительно меня поразило, так это жестокое насилие над собой. Важно не то, что с тобой делают другие, а то, что мы делаем с собой», - говорит Деми Мур.

По ее словам, сейчас все люди, которые оказываются на виду, сталкиваются с осуждением со стороны общественности. «Мы живем во времена великого суда. Люди могут анонимно судить друг друга и делают это жестоко. Я думаю, что стремление судить других - это отражение собственных проблем и способ потешить чувство собственного достоинства. Я научилась просто не обращать на это внимания, когда такие вещи происходят. От моего отношения к этому зависит то, что это всё будет значить для меня».

Деми Мур известна своим трепетным отношением к внешности. Актрису неоднократно подозревали в том, что она делала пластические операции, причем некоторые из них, как предполагают поклонники актрисы, были неудачными. Сама она предпочитает не комментировать этот вопрос.

В последнее время вопрос сохранения молодости и стройной фигуры активно обсуждается в инфопространстве. Звезд критикуют за рискованные манипуляции, которые они проводят со своим телом, утверждая, что они предлагают жертвовать здоровьем ради соответствия стандартам красоты.