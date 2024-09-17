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ФОТО Тяжелобольного Брюса Уиллиса заметили на публике

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Фото: Francisco Cueto

После диагностирования болезни «крепкий орешек» отошел от актерской карьеры и публичной жизни. Каждый его выход сейчас - это практически эксклюзив, пишет Фокус.

Тяжелобольного Брюса Уиллиса заметили во время поездки. Об этом пишет Daily Mail. «Крепкого орешка» сфотографировали во время поездки в Лос-Анджелесе, пока Брюс продолжает бороться с афазией и деменцией.

69-летний голливудский актер сидел на пассажирском сиденье автомобиля, одетый в черную кепку «Нью-Йорк Янкиз» и белую футболку.

Сейчас Брюс Уиллис отошел от актерской карьеры, поскольку ему диагностировали сначала афазию, а затем деменцию. Вся его семья часто собирается вместе, чтобы поддержать близкого человека в трудный период. Из-за болезни Брюс почти не появляется на публике.

Новое появление актера произошло через несколько дней после того, как его бывшая жена Деми Мур сообщила поклонникам о состоянии здоровья Брюса во время выступления на шоу Дрю Бэрримор, сказав, что «учитывая данные, он в стабильном состоянии».

Кроме жены Эммы Хеминг-Уиллис с двумя дочерьми, к Брюсу приходят в гости Деми Мур и трое их детей - Румер, Таллула и Скаут. К тому же, у звезды экрана уже есть первая и пока единственная внучка Луэтта.

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