«Это какие нужно иметь длинные руки, чтобы идти и держаться за перила?» - с таким вопросом Олег прислал в редакцию фотографии открывшейся после недавней реставрации лестницы Паткуля, ведущей от Старого города на Тоомпеа. Мы не поленились и поехали оценить проблему своим взглядом.
ФОТО ⟩ «Тут нужны длинные руки!»: жителей Таллинна смутила открывшаяся после ремонта лестница Паткуля
Лестница Паткуля, частично закрытая с середины марта на реконструкцию, вновь открылась для пешеходов раньше заявленного срока. Изначально строительные работы должны были идти до середины сентября, но уже в первой половине августа жители и гости столицы могли подниматься по обновленной лестнице до дома Стенбока в Старом городе.
Лестница Паткуля соединяет Нижний город с Тоомпеа со стороны Балтийского вокзала. Прогулка по лестнице - полюбившийся моцион для местных жителей, а возможность подняться на смотровую площадку и полюбоваться 180-градусным панорамным видом на город и море - одно из любимых развлечений туристов.
В ходе реставрационных работ на лестнице Паткуля были удалены и заменены поврежденные ступени, изготовлены новые проступи, приведены в порядок водосточные желоба и опорные стены лестницы. Для промежуточных лестничных площадок были изготовлены новые основания и покрытие из гранитных плит. В ходе реконструкции строители восстановили перила лестницы и обновили внешнее освещение.
Но как бы красиво ни звучало описание строительных работ, на деле человек, который собирается по обновленной лестнице спуститься или подняться, приходит в замешательство.
Фотографии, которые в редакцию прислал удивленный житель Таллинна:
Поскольку подъем на Тоомпеа довольно крутой, невольно тянешься рукой к поручням - и тут же понимаешь, что они находятся слишком далеко от ступеней.
«Даже взрослому человеку неудобно держаться за них, а ребенок вообще не сможет дотянуться до поручня. Такая конструкция очень неудобна и для пожилых людей, а зимой - так и опасна», - пишет житель Таллинна Олег, приславший в редакцию фотографии обновленной лестницы Паткуля. Он также отметил нецелесообразно широкую бетонную часть между ступеньками и поручнем.
Мы приехали на самую эффектную столичную лестницу, чтобы лично проверить ее в эксплуатации. Бетонный участок между лестницей и перилами действительно кажется слишком широким.
Когда мы пытались подняться по ступеням вверх, чтобы ухватиться за поручни, приходилось полностью вытягивать руку, при этом нога прижималась к бетонной части. Так как край довольно острый, здесь можно поранить ногу или испортить одежду, например, порвать чулки или колготки.
Чтобы убедиться, что не слишком придираемся к только что отреставрированной лестнице, мы обратились к поднимавшимся и спускавшимся по ней людям.
«Действительно, перила далеко, - в унисон подтвердили три молодых иностранных студента. - Но лестница красивая, а это даже весело. Можно экстремалить и спускаться по бетонному склону, держась за перила, проигнорировав ступеньки»
Мужчина постарше, представившийся Олавом, говорит, что никогда не пользуется перилами, поэтому никаких странностей на лестнице не заметил. «Но сейчас вы сказали - да, вижу, что они и правда находятся далековато от ступенек, - кивает Олав. - Это может вызвать неудобство у тех, кому нужна опора, особенно, когда на улице будет скользко».
Управа Кесклинна: изучаем возможное решение проблемы
Старейшина района Кесклинн Сандер Андла объясняет, что при реконструкции лестницы Паткуля приоритетом были безопасность, удобство жителей Таллинна и гостей столицы.
«Одной из причин, по которой перила были размещены посередине бетонной части, было предотвращение опасного скольжения по краю лестницы. Также нынешнее расположение перил дает возможность при необходимости присесть и отдохнуть на краю», - говорит старейшина района.
Впрочем, старейшина признает и необходимость проведения корректирующих строительных работ. «Мы понимаем, что для некоторых людей поручни оказываются недоступными, и изучаем возможности решения этой проблемы, - говорит Сандер Андла. - На данный момент мы видим, что необходимо удлинить существующий поручень в верхней части лестницы и приблизить его к ступенькам в нижней части. Также необходимо установить дополнительный поручень с другой стороны лестницы. Главное, чтобы лестница выполняла свою функцию и была безопасной в использовании».
Строительные работы по реконструкции лестницы Паткуля весной-летом 2024 года выполнила компания Meisel Ehitus OÜ. Работы обошлись в 457 000 евро. Построенную в 1903 году лестницу Паткуля в прошлый раз обновляли в середине 90-х, тогда же обновляли и опорную стену Тоомпеа.