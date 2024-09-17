ФОТО «Тут нужны длинные руки!»: жителей Таллинна смутила открывшаяся после ремонта лестница Паткуля

Бетонный участок между лестницей и перилами действительно кажется слишком широким. Фото: Konstantin Sednev

Мы приехали на самую эффектную столичную лестницу, чтобы лично проверить ее в эксплуатации. Бетонный участок между лестницей и перилами действительно кажется слишком широким.

Когда мы пытались подняться по ступеням вверх, чтобы ухватиться за поручни, приходилось полностью вытягивать руку, при этом нога прижималась к бетонной части. Так как край довольно острый, здесь можно поранить ногу или испортить одежду, например, порвать чулки или колготки.

Держаться за перила и подниматься по лестнице крайне неудобно - проверили на себе! Фото: Konstantin Sednev

Чтобы убедиться, что не слишком придираемся к только что отреставрированной лестнице, мы обратились к поднимавшимся и спускавшимся по ней людям.

«Действительно, перила далеко, - в унисон подтвердили три молодых иностранных студента. - Но лестница красивая, а это даже весело. Можно экстремалить и спускаться по бетонному склону, держась за перила, проигнорировав ступеньки»

Мужчина постарше, представившийся Олавом, говорит, что никогда не пользуется перилами, поэтому никаких странностей на лестнице не заметил. «Но сейчас вы сказали - да, вижу, что они и правда находятся далековато от ступенек, - кивает Олав. - Это может вызвать неудобство у тех, кому нужна опора, особенно, когда на улице будет скользко».

Управа Кесклинна: изучаем возможное решение проблемы

Старейшина района Кесклинн Сандер Андла объясняет, что при реконструкции лестницы Паткуля приоритетом были безопасность, удобство жителей Таллинна и гостей столицы.